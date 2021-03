¡Espectacular! Lili Estefan celebra su 54 cumpleaños en una fiesta por todo lo alto Junto a Gloria y Emilio Estefan, Thalía, Tommy Mottola y sus hijos, la conductora pasó una velada llena de risas, diversión y pura alegría. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rodeada de los suyos y con una sonrisa tatuada en sus labios, Lili Estefan arrancó la celebración de su 54 cumpleaños con una cena familiar por todo lo alto. A su lado, Thalía, su esposo Tommy Mottola, Gloria y Emilio Estefan y, por supuesto, los amores de su vida, sus hijos Lina y Lorenzo. Entre risas, momentos cómplices y una profunda alegría de celebrar un nuevo año, la co-presentadora de El gordo y la flaca demostró sentirse en el mejor momento de su vida y así lo festejó. "¡Celebrando mi cumple por adelantado! Graciasssss familia", escribió junto a un video de la divertida velada que pasó. Además de mostrar este divertido momento en el que llegaba la espectacular tarta, su gran amiga, casi hermana, Thalía compartía la entrega de regalos en la que Lili se mostró ilusionada como una niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La unión familiar se hizo notar y la conductora no pudo más que sentirse dichosa y agradecida por tanto amor. Lili cumple 54 primaveras justo cuando arranca esta estación tan floreada del año. Un momento que coincide con las ganas, la alegría y el crecimiento personal de la siempre querida flaca. ¡Felicidades!

