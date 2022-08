Lili Estefan estalla contra Gerard Piqué: "¡esa tocadera en público a qué viene!" La aparición pública del ex de Shakira con su novia y, sobre todo, su actitud excesivamente cariñosa con ella tuvo una reacción inmediata por parte de los presentadores de El gordo y la flaca, quienes dieron esa información en exclusiva Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El programa El gordo y la flaca se ha convertido en uno de los primeros en dar información en exclusiva y de primera mano sobre Gerard Piqué y su nueva pareja Clara Chía. Tras mostrar las imágenes más buscadas en el mundo donde los novios se ven juntos de lo más acaramelados, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas más negativas que otras. Y ahí, en ese grupo de personas indignadas por su actitud y su manera de hacer las cosas tras su separación de Shakira, se encuentra Lili Estefan. Tanto ella como Raúl de Molina se mostraron en desacuerdo con las formas en las que el futbolista ha actuado, sin tener en cuenta el daño que su comportamiento puede hacer a terceras personas. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: (Photo by Lester Cohen/WireImage) "Es una falta de respeto mostrarse así públicamente, todos esos movimientos, toda esa abrazadera, esa tocadera en público, ¿a qué viene eso?", expresó la cubana indignada. "De que no le va a ir bien, no creo que le vaya bien". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raúl asintió y además agregó que todavía sigue unido a Shakira pues, aunque no estén casados, tienen todavía que resolver su situación legal. Desde que salió a la luz la noticia de la nueva pareja de Piqué, Lili se ha mostrado contundente con el deportista a quien recrimina ese comportamiento poco sensible con la que fue su pareja. Mientras el escándalo sigue su curso, Shakira vive entregada a sus dos hijos sin poder evitar emanar un halo de tristeza por lo sucedido.

