"Espero verlos juntos de nuevo": Lili Estefan tiene esperanza de reconciliación entre Rosalía y Rauw Alejandro La presentadora de televisión considera que las parejas a veces pasan por crisis, pero que no significa el final de la historia de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El anuncio de la separación de Rosalía y su prometido Rauw Alejandro cayó de sorpresa para muchas personas y una de ellas es Lili Estefan quien opinó que aún queda esperanza. La copresentadora del programa El gordo y la flaca (Univision) conversó con su compañero de Raúl Molina y la reportera Tanya Charry sobre la relación de ambos artistas y allí destacó que a veces las parejas entran en algún tipo de crisis, pero que la pueden superar. La estrella de origen cubano dijo que cuando estaba en Premios Juventud el pasado 18 de julio en Puerto Rico pensó en ellos y en el estilo de vida que llevan viajando por el mundo y cada trabajando en sus giras y conciertos, pero que no le pasó por la mente que iban a terminar. "Yo espero verlos juntos de nuevo porque son una pareja maravillosa y estas cosas pasan, uno tiene así un bache, un hueco en la relación y después todo vuelve a florecer así que eso de que se acabó, no sé", dijo. Y agregó: "Creo que ellos tienen futuro". Rauw Alejandro, Rosalía y Lili Estefan Credit: Photo by zerojack/Star Max/GC Images | Instagram Lily Estefan Fue la mañana del martes 25 de julio que se dio a conocer que ambos acordaron terminar la relación después de un año y tres meses de noviazgo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia es una gran sorpresa para los fans de la pareja, que anunció su compromiso el pasado marzo a través de un adorable video de su tema "Beso", en el que se muestra momentos íntimos que vivieron en sus viajes y hasta el fabuloso anillo de compromiso. Los artistas también colaboraron en los temas "Vampiros" y "Promesa" y a veces se presentaban de sorpresa en los conciertos de cada uno.

