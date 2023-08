Lili Estefan disfruta de sus vacaciones en República Dominicana Sol, playa y mucha, mucha diversión. Así están siendo las vacaciones de la conductora de El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan Lili Estefan de vacaciones en República Dominicana | Credit: Mezcalent; Instagram Lina Hace varias semanas, Lili Estefan se vio obligada a ausentarse de su programa El gordo y la flaca (Univision) debido a un problema de salud que le "deformó" la cara. "Es una dermatitis por contacto, estoy alérgica a ciertos químicos que pensamos pueden estar en maquillaje, en la pintura de uñas…", explicó en su momento la conductora cubana. El talento de Univision ha vuelto a ausentarse del show, esta vez por un motivo más dulce. La presentadora, quien supera los 3 millones y medio de seguidores en Instagram, no ha estado conduciendo junto a Raúl de Molina el programa ya que se encuentra de vacaciones. Lili Estefan Lili Estefan, conductora de El gordo y la flaca | Credit: Mezcalent La sobrina del productor musical Emilio Estefan eligió República Dominicana para desconectar de la rutina y disfrutar de unos días de diversión y descanso junto a familiares, entre ellos sus dos hijos, y diferentes amigos. "En Dominicana la vida es más sabrosa. Desconectada por unos días pero pasando a mandarles besos mi gente bella", escribió este martes Lili desde su cuenta de Instagram junto a una grabación en la que se deja ver con un vestido amarillo entrando a un restaurante. La conductora está disfrutando al máximo de este viaje, como prueban las diferentes imágenes que ha compartido su hija Lina, quien acaba de cumplir 21 años, a través de las redes. Lili Estefan Lili Estefan bailando en República Dominicana | Credit: Instagram Lina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una de esas instantáneas, Lili posa desde el mar en compañía de familiares y amigos. Lili Estefan Lili Estefan disfrutando del mar en República Dominicana | Credit: Instagram Lina "Disfruta", no tardó en comentar Clarissa Molina en su publicación. La presentadora y actriz dominicana ha estado ocupando estos días su lugar en El gordo y la flaca. "Disfruta, te lo mereces porque eres una guerrera", se puede leer en otro de los comentarios.

