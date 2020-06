Lili Estefan responde a quienes insinúan que podría padecer coronavirus por peder la voz La conductora, que se quedó afónica en pleno programa, estuvo en el médico para confirmar a qué se debía y compartió los resultados. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su voz es su principal arma, no solo de seducción, sino de trabajo. Lili Estefan tuvo un problema y empezó a perderla, un hecho que pudimos presenciar desde casa al verle sin casi poder hablar. La situación preocupó a algunos de sus seguidores que le hicieron una advertencia por esa repentina dolencia. "Chequéate para el coronavirus porque yo tenía el virus y se me fue la voz. Ese fue uno de los síntomas", le escribieron de inmediato. Siempre en contacto con sus fans, la co-presentadora del El Gordo y la Flaca le confesó que había estado en el médico y compartió los resultados y la razón real de ese problema en su voz. "Me chequearon y lo que tenia era laringitis y una cuerda vocal que tuvo un hematoma, y estoy en terapia de voz", le contestó la Flaca a quienes se preocuparon por ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente todo quedó en un susto y no tuvo nada que ver con esta pandemia que sigue afectando a miles de familias. Ahora toca reposo, terapia y muchos mimos. Lili ha mostrado a través de Instagram cómo se cuida al salir de casa y, sobre todo, cómo no perder la sensualidad a pesar de ese nuevo accesorio llamado mascarilla. "Ocúpate de hacer el BIEN, y el MAL desaparecerá solo", escribió junto a este sexy video. ¿Será un mensaje para sus haters? Puede ser, de lo que no cabe duda es de que está ¡espectacular! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

