¡Felicidad extrema de Lili Estefan ante conmovedora noticia de su hijo! Estos fueron los entrañables momentos que vivió la flaca al celebrar la gran noticia de Lorenzo Jr. junto a su familia más íntima. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan lució radiante al compartir uno de los días más felices de su hijo junto a sus seres queridos y su familia más inmediata. Parece que fue ayer cuando la conductora de El gordo y la flaca dejaba a su primogénito Lorenzo Jr. Luaces en una universidad de California para continuar sus estudios el pasado 2018 y regresar sin él a su casa en Miami por primera vez. La eterna compañera de Raúl de Molina, revivió entonces esta conmovedora experiencia en el show: "Me fui mal. Me fui en avión y casi regreso en camilla", bromeó la cubana. "Uno sueña toda la vida con dejar a su hijo en la universidad, uno habla de ese día como que es lo más lejos que uno tiene cuando ellos nacen. El tiempo pasa tan rápido". Ahora, cuatro años después, vivió la felicidad extrema al celebrar su graduación: "You Did it!!!!!! 🥳🥳💪💪👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Felicidades, Lorenzo. No podemos estar más orgullosos de ti hijo mío, esto es un logro inmenso y ¡ya verás todas las bendiciones que ese diploma traerá a tu vida! 🥰❤️ TE AMO MAS DE LO QUE NUNCA IMAGINARIAS, CAMPEON! Felicidades 🍾👏👏👏👏👏", escribió sobre las imágenes familiares para recordar esta gran victoria de su hijo. Lili Estefan hijos graduacion lorenzo Credit: IG Lili Estefan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili Estefan Lorenzo Jr Credit: IG Lili Estefan Recientemente la hija de Lili Estefan, Lina Luaces, hizo una aparición en sus redes que conmovió profundamente a todos, en especial a su madre, a quien dedicó un mensaje lleno de sentimiento, valentía y fortaleza. Uno de los personajes más queridos de la televisión latina, la famosa flaca no tiene reparaos en dar su opinión acerca de todos los temas candentes, incluido el último escándalo en el que se vió envuelta Ángela Aguilar, a quien no dudó en aconsejar como si fuera su propia hija.

