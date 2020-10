Lili Estefan confiesa sincera lo que espera de su exmarido cuando vea su testimonio en Red table talk La presentadora ha compartido en sus redes la última esperanza que tiene respecto al que fue su esposo Lorenzo Luaces. "Ojalá este episodio lo ayude a comprender". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo de su testimonio en el show Red table talk, Lili Estefan ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo y cariño por parte no solo de sus conocidos, sino también de su público querido. A través de las redes le han expresado su solidaridad y agradecido que hablara a corazón abierto. Igual de sincera que en el programa en el que compartió con detalle su divorcio de Lorenzo Luaces, la conductora contestó a algunos de sus seguidores en Instagram que le han estado preguntando cosas estos días. En una de sus respuestas Lili admite que todavía alberga una esperanza sobre su exmarido. No para volver sentimentalmente pero sí para recuperar a su familia. "Ojalá ver este episodio lo ayude a comprender que se puede acabar el matrimonio pero no se debe romper la familia nunca", compartió. Su conciencia como mujer, madre y expareja está tranquila porque ha hecho todo lo posible para que así fuera. En cada celebración importante de la familia Lorenzo ha sido invitado pero casi siempre ha declinado asistir. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aún así, Lili no se rinde. "Al padre de mis hijos lo he invitado a todo. A cada evento que hemos tenido, desde Nochebuena en casa hasta cada actividad de mis hijos en la escuela, y por alguna razón él no ha podido estar presente en la mayoría de los eventos. Muy triste para mis hijos, pero yo sigo tratando", afirmó. Image zoom Lili Estefan Un claro ejemplo de madre coraje que, por encima de todo, mira por el bien de sus hijos. Gracias Lili y a toda la familia por un Red table talk que promete seguir dando momentos llenos de verdad y emoción.

