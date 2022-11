Lili Estefan comparte una triste noticia: "Siempre te recordaremos" La presentadora cubana se despidió de un amigo muy especial. "Qué triste noticia". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido una de las fiestas de Acción de Gracias más divertidas y emocionantes para Lili Estefan. La conductora y su familia viajaban a Nueva York para vivir una celebración por todo lo alto. La conductora acompañó a sus tíos Emilio y Gloria Estefan al desfile anual de Macy's, que llenó las calles de la Gran Manzana de alegría y alboroto. Sin embargo, en estos días también se daba a conocer la triste partida de alguien muy querido por la familia por sus logros y por lo que representó para muchos cubanos. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: Mezcalent A través de sus redes sociales, Lili despedía a Felipe Valls, el fundador del icónico restaurante cubano Versailles, en Miami. El creador de este emblemático espacio de reunión para esta comunidad hace 51 años en la famosa Calle Ocho, fallecía a los 89 años, tal y como informó su nieta Nicole Valls a CNN. Lili Estefan Lili Estefan | Credit: IG/Lili Estefan "Siempre te recordaremos. Que en Paz Descanse Felipe Valls. Un verdadero orgullo del exilio cubano", escribió Lili en una de sus tres publicaciones en honor a su memoria. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde las redes de este negocio que fue creciendo con el paso de los años y convirtiéndose en todo un referente, no solo de los cubanos sino de toda la comunidad latina y americana, también se despidieron del Señor Valls con unas sentidas palabras. "Con profundo dolor, Versailles anuncia el fallecimiento de nuestro querido fundador, Felipe A. Valls... Su legado siempre vivirá", lee el mensaje. Que en Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lili Estefan comparte una triste noticia: "Siempre te recordaremos"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.