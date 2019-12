Lili Estefan comparte el espectacular regalo que ha recibido en Navidad. ¡Cuánto amor! La presentadora cubana se ha quedado sin palabras al recibir uno de los presentes más especiales en estas fiestas. ¿Quién tuvo este detalle? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es la cara de las noticias de entretenimiento cada tarde en Univisión. Lili Estefan nos pone al día junto a su inseparable Raúl de Molina qué viven, sienten y padecen los famosos a través del show El Gordo y la Flaca. Ahora ella es la protagonista de una preciosa noticia que ha compartido emocionadísima en sus redes sociales. “Ayer fue Navidad y recibí un lindo regalo. Desperté con la noticia de que llegué a los 3 MILLONES de amigos en Instagram. GRACIAS a cada uno de ustedes que en las buenas y en la malas siempre han estado a mi lado. Los quierooooooo un montón”, ha escrito entusiasmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con esta alegría, la cubana de 52 años que luce radiante compartía la buenísima noticia de que había alcanzado tal cantidad de seguidores. Con una sonrisa de oreja a oreja y el número obtenido rodeado de rosas en fucsia y rosa, Lili no cabía en sí de tanto amor y cariño. Siempre positiva, la conductora nos pone al tanto de los mejores momentos de su vida con su familia y su gente querida a través de esta pequeña gran ventana virtual. ¡Gracias a ti, querida Lili, por tu positividad, buen humor y tu alegría constante! Advertisement

Close Share options

Close View image Lili Estefan comparte el espectacular regalo que ha recibido en Navidad. ¡Cuánto amor!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.