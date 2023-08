Así celebró Lili Estefan el cumpleaños 21 de su hija Lina:¡Mira el video! La presentadora cubana Lili Estefan celebra el cumpleaños 21 de su hija Lina. ¡Mira el video de la fiesta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lili Estefan celebró con mucho amor el cumpleaños 21 de su hija Lina Luaces. La presentadora cubana compartió un video de la celebración en Instagram. "Así esperamos las 12 de la noche para ser los primeros en cantarle a Lina Luaces happy birthday. Mi chiquitica te sorprendimos. Feliz cumpleaños", escribió Estefan sobre su princesa. En el video vemos también a su hijo Lorenzo Luaces Jr. y a varios amigos de la cumpleañera cantándole mientras ella sopla las velitas de su pastel en su casa en Miami. La joven también salió de fiesta con sus amigas, celebrando el inicio de su adultez. Lina ha brillado como modelo, conquistando diversas pasarelas y adornando revistas. Su hermano Lorencito también ha mostrado sus dones musicales como DJ. Lili Estefan Lina Luaces Credit: Mireya Acierto/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lili Estefan se ha mostrado orgullosa de sus hijos y se ha declarado la fanática número uno de ambos. La copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) se emocionó al ver a su hija Lina en el escenario de Premios Juventud. "Mi momento favorito de los Premios Juventud, no solo cuando mi hija Lina Luaces le entrega el trofeo a Shakira, pero también el abrazo que después se dieron. Felicidades Shak por esos 8 premios más que merecidos y Lina fue la más feliz estando a tu lado. ¡Y yo orgullosa, esa es mi hija!", expresó en Instagram 'La Flaca'. Lili Estefan Lina Luaces Credit: Arun Nevader/Getty Images for Art Hearts Fashion La presentadora tiene una cercana y divertida relación con sus hijos, con quienes comparte vacaciones y muchas risas.

