¡Hasta en el baño! Lili Estefan celebró su cumpleaños junto a Thalía: "T' amos locas" Lili Estefan cumplió 56 años y lo celebró, ¿en un baño con Thalía? Te contamos los detalles de su celebración. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si se trata de celebrar cumpleaños, los Estefan son todos unos expertos, pues en cada fiesta los cubanos tiran la casa por la ventana. Esta vez fue el turno de Lili Estefan quien cumplió 56 años el viernes pasado. Entre uno de los regalos que la presentadora de El gordo y la flaca (Univision) recibió, estuvo un lindo arreglo floral, que por supuesto, premsumió en sus redes sociales. "Así me sorprendieron llegando a casa!!!!! Gracias que manera tan bella de comenzar mi cumpleaños". Más tarde, la sobrina del empresario Emilio Estefan se dejó ver junto a su mejor amiga Thalía cenando en un restaurante en Miami, Florida, en donde juntas cantaron Happy Birthday y degustaron una deliciosa tarta de chocolate. "Happy Birthday to meeeee!!!! Primer día de primavera !!!!", escribió Estefan junto a diversas fotos y videos en donde se muestran a las artistas no solo cantando el clásico Happy Birthday en la mesa del lugar, también en el baño del restaurante, en donde se unió como protagonista una de las mujeres que trabajaba en el lugar. Lili Estefan y Thalía Lili Estefan celebra cumpleaños con Thalía | Credit: Instagram Lili Estefan "Seguimosssss #TamosLocasPalCaraaaa mi amiga que siga la tradición!!!!! Gracias por venir a celebrarme un año masssss Love uuuuuuu Thalía ti amoooo", y agregó la rubia cantando ante la sorpresa de la trabajadora. "It's my birthday, it's my birthday". ¡Vaya celebración! Feliz cumpleaños querida Lili

