Lili Estefan asegura que Irina Baeva está muy lejos de ser un ejemplo de empoderamiento de la mujer La presentadora cubana deja bien claro que a pesar de la conferencia en favor de la mujer que dio la actriz rusa, su actitud en su relación con Gabriel Soto no representa los valores que quiere enseñarle a sus hijos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lili Estefan ha vuelto a hablar alto y claro sobre su posicionamiento en la historia entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Aunque respeta la vida de cada uno y lo que hagan con ellas, hay algo por encima de todo, los valores, y comenzar una relación con un hombre casado no es algo que la conductora vea con buenos ojos. Todo se remonta a la conferencia sobre bullying que dio la actriz rusa hace unas semanas. En ella hablaba de lo duro que había sido el comienzo de su relación con Gabriel y cómo esto le había afectado como mujer. Fue objetivo de críticas e insultos fuertes, lo que llegó a afectar su autoestima. Con su ejemplo quería llegar a otras mujeres y poder ayudar. Image zoom Instagram/Lili Estefan SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que Lili no ha comprendido ni aceptado. La conductora de El Gordo y la Flaca confesó en su programa que no entiende por qué Irina cuenta su historia con Gabriel como si fuera de empoderamiento a la mujer, cuando no lo es. Para ella todo lo contrario, un ejemplo que no quiere para sus hijos. "El ejemplo que quiero dejar para mis hijos es que jamás se metan en una relación de una mujer u hombre casado. Hay que esperar a que ese proceso termine y que luego comience otra cosa", expresó Lili sin pelos en la lengua. Una conferencia que ha dado mucho de qué hablar pero que a Irina parece importarle poco a juzgar por sus últimas declaraciones donde le preguntaban sobre las críticas recibidas. Ella está segura de lo que ha vivido y, sobre todo, feliz de haberlo podido compartir con el público. Advertisement

Close Share options

Close View image Lili Estefan asegura que Irina Baeva está muy lejos de ser un ejemplo de empoderamiento de la mujer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.