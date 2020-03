¡Lili Estefan arremete contra Irina y pelea con el gordo! ¡El drama que no cesa! La flaca arremetió contra Raúl de Molina a causa de que el gordo defendiera a Gabriel Soto con motivo de las últimas declaraciones que hizo Laura Bozzo contra Irina Baeva. ¡Lili volvió a llamar de todo a la rusa menos bonita! Y Raúl se vió obligado a pedir perdón. Tenemos los detalles. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cancelación de la conferencia Arriba Eva de Irina Baeva a favor de la mujer continúa en la cima del escándalo. Hoy fue la presentadora Lili Estefan quien arremetió contra ella y habló sin tapujos nuevamente después de que Raúl de Molina tratara de defender la postura de Gabriel Soto frente a las recientes acusaciones de Laura Bozzo hacia la actriz rusa. Image zoom En la última entrevista que la peruana dio en el show de El Gordo y La Flaca, Laura Bozzo se dejó caer sobre la actriz sin pelos en la lengua: “Tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras”, avisó muy enojada. “¿Cuál es el ejemplo que nos va a dar la señorita Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración? ¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer para sentirnos orgullosas?” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Hoy fue Lili Estefan la que cortó en seco los chistes del gordo de Molina y se hizo eco de las palabras de Laura Bozzo con unas declaraciones parecidas: “¿Con qué cara va a empoderar a una mujer cuando acaba de destruir a otra?” Raúl de Molina le recordó que el casado era Gabriel Soto y que él había sido el único responsable de su decisión. Image zoom La flaca, que ya se pronunció en numerosas ocasiones antes contra del comportamiento de Gabriel e Irina, recordó al gordo que de lo que estaban hablando era de empoderamiento femenino, y que si quieres hablar de algo así hay que predicar con el ejemplo y que el de Irina “no era un ejemplo para nadie” puesto que salía un señor casado. Tal fue el ímpetu con el que Lili arremetió contra Raúl, que éste terminó pidiéndole perdón… Image zoom Todas estas declaraciones en pro y en contra de Irina tienen a la audiencia dividida, los fans que están totalmente del lado de Geraldine y aquellos que se muestran más comprensivos con la nueva pareja. Lili Estefan quedó muy inspirada por la última entrevista de Laura, quién dijo también en aquel momento: “Yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia porque nadie es feliz en la desgracia ajena”. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Lili Estefan arremete contra Irina y pelea con el gordo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.