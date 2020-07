Lili Estefan se posiciona del lado de su compañero Julián Gil en su nuevo pleito con Marjorie de Sousa La conductora de El gordo y la flaca dio su opinión sobre el conflicto entre su compañero y la venezolana. "Para mi, personalmente, no tiene sentido". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su casa, Lili Estefan se disponía a conectar con El gordo y la flaca para comentar las noticias del día. En esta ocasión le tocaba hablar de un asunto que afectaba a Julián Gil, su compañero en varios programas cuando no está Raúl de Molina. Lejos de ocultar sus sensaciones, la conductora dio su sincera opinión y aseguró sentirse extrañada con este nuevo paso de Marjorie de Sousa contra el actor. "Ha tenido que pelear, gastarse un dineral, tiene que sentirse de una manera u otra que le han pasado por arriba, lo han aplastado, no le han hecho caso. Julián es un hombre divorciado, hay un patrón que nosotros podemos ver con relaciones anteriores donde se nota que se ha portado muy bien con sus otros hijos. Para mi personalmente no tiene sentido", dijo a Tanya Charry. "Lo siento mucho por él, me parte el alma", prosiguió en su intervención y con cara de tristeza. Para Lili hay algo que no encaja, si la actriz no le acepta como el papá de Matías, entonces ¿por qué sí solicitar dinero? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto sí me extraña mucho, que Marjorie acepte el dinero pero que no acepte al papá. Eso sí me extraña mucho", insistió. Siempre respetuosa, Lili no ocultó sentirse solidaria con su compañero de aventuras televisivas. Recordemos que la actriz le ha interpuesto una demanda para quitarle la patria potestad de su hijo Matías, una acción legal que ha reavivado el conflicto por años entre la expareja.

