¡Lili Estefan aconseja a Ángela Aguilar tras revuelo de la filtración de sus besos! La conductora de El gordo y la flaca compartió su opinión acerca del dolor de la joven y éstas fueron las palabras que le dedicó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana Ángela Aguilar está viviendo unos momentos muy difíciles debido a la filtración de un video en el que muestran sus cálidos y románticos besos junto a su presunto novio, Gussy Lau, colaborador de Pepe Aguilar, 15 años mayor que la cantante. Lili Estefan, amiga de la familia, no pudo evitar abordar la situación y después de expresar su opinión al respecto, brindó sus consejos a la talentosa joven, quien tiene solo 18 años. Fue durante la retransmisión de El gordo y la flaca que Lili Estefan, junto a Tanya Charry, abordó el espinoso tema que tanto está dando que hablar en los medios y las redes. "Primero tengo que decirle a Ángela que no creo que tiene que disculparse. Es tu vida, mi amor," reflexionó cariñosa la conductora. Después se refirió a la traición que había sufrido durante un momento tan íntimo: "Efectivamente algo pasó, siento que alguien te traicionó que sabemos que tú no estás de acuerdo con eso". También dudó de que la joven Aguilar tuviera la necesidad de compartir el clip en el que afirmada sentirse "violada" ante la agresión a su privacidad que vivió al ser expuesta sin ella consentirlo. Lili Estefan Angela Aguilar Credit: Angela Aguilar: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Lili Estefan: JB Lacroix/ WireImage "Ángela no tenía ni que explicarlo, porque su comportamiento siempre ha sido increíble, espectacular y esto no me cambia absolutamente nada de la manera que yo pienso de ella", afirmó. Lili Estefan Credit: JB Lacroix/ WireImage via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El supuesto novio", reflexionó Tanya Charry, "mandó un video de ellos dos jugando, dándose besos, a algunos de sus conocidos". Alguno hizo un screenshot y lo compartió: "ahí es donde ella se siente defraudada, porque si ella no quiere que se sepa, no le muestres a nadie, ni a tus amigos cercanos, para qué vas a ponerte a arriesgar eso". Angela Aguilar Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision "¡Ya me imagino cuando Ángela despertó y vio esas imágenes por todos lados! Al final te aseguro que fue hasta mucho menos de lo que parece… Qué te puedo explicar. ¡Ángela, no me cambia nada, no tienes que disculparte!" insistió la famosa rubia de largas piernas e inconfundible sonrisa para dar por zanjada la cuestión.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Lili Estefan aconseja a Ángela Aguilar tras revuelo de la filtración de sus besos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.