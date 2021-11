Lil Nas X repartirá $7 millones en becas a estudiantes 'apasionados' El cantante se unió a la Fundación Taco Bell para ayudar a los jóvenes de bajos recursos a perseguir sus sueños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de cantante, productor y autor, Lil Nas X agregó un nuevo título a su descripción al convertirse en Director de Impacto de la cadena de comida rápida Taco Bell, y como su primer orden de asuntos, el rapero ayudará a apasionados estudiantes a convertir sus sueños en realidad. Junto a la Fundación Taco Bell, el cantante se encargará de entregar personalmente millones de dólares en becas como parte del fondo Live Más Scholarship. "[Estoy] ayudando a la Fundación Taco Bell a repartir hasta $7 millones en becas Live Más a soñadores como yo", anunció en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa pretende ayudar a los jóvenes a continuar con su educación superior y prepararlos para el campo laboral o guiarlos a utilizar su talento para ser el cambio en sus comunidades, cultura y más allá de sus límites. Participar es realmente fácil. Los interesados no tienen que demostrar un excelente promedio escolar, sino simplemente dar a conocer su pasión personal en un vídeo de dos minutos, que demuestre realmente su talento y deseos de mejorarse. De acuerdo a la fundación, el 83% de los estudiantes coinciden en que se debe amar la carrera que se elije, pero el 40% asegura que están persiguiendo sus sueños. Live Más Scholarship 2022 Taco Bell Foundation Live Más Scholarship 2022 | Credit: Taco Bell Foundation Más de la mitad de los estudiantes que recibieron el premio a principios de este año resultaron ser minoría, con un 19% de los ganadores de origen hispano o latino, el 18% de origen asiático y el 21% afroamericano. Para las reglas y más información visita tacobellfoundation.org

