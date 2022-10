Lidia Ávila sufre importante pérdida familiar Considerado por Lidia Ávila como su gran cómplice, ahora la cantante llora la muerte de uno de sus parientes más cercanos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles, falleció Mónico Ávila, hermano mayor de Lidia Ávila. Fue la integrante de OV7 quien dio a conocer la noticia con un mensaje en su cuenta de Instagram. "Una parte de mi corazón se va contigo", mencionó en aquel momento. Ahora, la cantante da detalles sobre lo ocurrido a su querido familiar. "Fue un fin de semana duro, la verdad. Mi hermano falleció el miércoles por la noche. Mi gordo consentido, mi compañero de toda la vida", mencionó Lidia Ávila al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Fue algo inesperado, le dio un infarto fulminante, estaba en su casa con su esposa e hija, la mayor, y no había nada que hacer. Fue muy sorpresivo para todos, para mis papás en especial porque era quien se encargaba, desde hace unos años, de cuidarlos 24/7 y ya te imaginarás lo que es para toda la familia. Es una pérdida irreparable y un lugar que no se va a poder llenar porque tenía el corazón más grande que he conocido". La también conductora explicó que la relación con su hermano era muy cercana; incluso, "trabajó conmigo cuando estuve como solista"; por lo tanto, quiso dedicarle su última presentación. "Me fui a cantar, en Torreón, y no sabía si me iba a poder subir al escenario", confesó. "[Mónico] hubiera sido el primero en decirme 'vas, súbete hermana'. Disfrutaba muchísimo lo que hacía. Si por él fuera, hubiera estado en esta gira conmigo, todos los días, siempre. Fue una maneja de rendirle homenaje a todo lo que me dejó". Lidia Ávila OV7 - 30 Years Tour Press Conference Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lidia Ávila explicó que sus padres han sido los más afectados porque Mónico era quien los cuidaba, pero espera que toda la familia tenga resignación pronto. "Fue algo inesperado. Habrá que pasar el tiempo y que les vaya cayendo el veinte [a mis papás], no nada más a ellos, a todos, pero en especial a ellos que vivían casi, casi de lunes a domingo con él. Y estaba con ellos todo el día. Así que va a ser duro", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lidia Ávila sufre importante pérdida familiar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.