Lidia Ávila recuerda con ternura a su niña a 13 años de su muerte: "Hoy hay fiesta en el cielo" Lidia Ávila no olvida a su primogénita, la hija que tuvo junto a su exesposo, el representante artístico Paulo Lauría. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lidia Ávila Lidia Ávila | Credit: Lidia Ávila /Instagram Ha pasado ya 13 años, pero la cantante y actriz Lidia Ávila no olvida a su primogénita, la hija que tuvo junto a su exesposo, el representante artístico Paulo Lauría, y que abandonó este mundo con solo seis meses de nacida. Por eso un día como hoy, en que la pequeña Sophia hubiese cumplido 13 años, su mamá la recordó con un tierno mensaje y una hermosa foto inédita. "Hoy hay fiesta en el cielo, 13 añitos mi niña hermosa, te abrazo igual que el primer día, te amo, Mamá 💫💫#sophia #miangel #mipedazodecielo #miguerrera #nosvolveremosaencontrar", escribió Ávila en Instagram. Ante la bella imagen de la bebé, los seguidores de la cantante no pudieron dejar de comentar. "Tu querido ángel... el cielo brilla mucho hoy"; "te abrazo fuerte ❤️"; "qué hermosa pequeñita!! Tuviste la oportunidad de tomarle fotografías. Siempre vivirá en tu mente y en tu corazón"; "13 años siendo el ángel más bonito y más grande! 🤍 las amo!!!"; "qué hermosa Sophi, que Dios la esté celebrando en el cielo y que le dé permiso de venirte a abrazar hoy", le dijeron a la cantante, quien hoy es madre de Erick y Lidia, fruto de su relación con el cirujano médico Isaac de Hita. La pequeña Sophia nació en 2009 y falleció seis meses después a causa de problemas intestinales. Según explicó la cantante a Yordi Rosado, la bebé nació prematura y presentaba problemas de salud que le impedían absorber los alimentos y nutrientes necesarios para su crecimiento. "Fue un embarazo padrísimo, lo gocé muchísimo, todo iba muy bien y un mes antes de que Sofía naciera, voy a una consulta con el ginecólogo y me dice: 'Qué crees, de la consulta pasada a esta, la bebé tiene un quistecito en la panza'", aseguró. "Fue cuando les dije: '¿Cómo, mi hija se va a morir?', contó Ávila, ya que los médicos le habían informado que la bebé tenía en síndrome de intestino corto. Entonces le dijeron que probablemente iba a morir: "Sabes qué, no puede digerir nada, no puede procesar', y les pregunté si se iba a morir de hambre y me dicen: 'No, le vamos a dar comida vía intravenosa, pero eso a la larga afecta al hígado porque es muy pesada'". Desde ese momento la pequeña estuvo en el hospital y Ávila iba a verla tres horas en las mañanas y tres en las tardes. A sus seis meses de nacida murió de un paro cardiorespiratorio. "La vida me cambió totalmente. Soy una persona antes de eso y después de eso", aseguró. "No se lo deseo a nadie en el mundo". En declaraciones a People en Español, la cantante dijo el pasado año que aunque ya tiene una nueva vida, lo sucedido con su primera hija jamás se olvida. También envió un mensaje a las madres que han perdido hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No es que se supere, aprendes a vivir con eso. El perder un hijo, creo, es el peor dolor que puede sufrir una madre", reveló a People en Español. "Es un sentimiento que no puedo explicar con palabras", sostuvo. "Es muy importante decirle a mamás, que han pasado por lo que yo pasé, que te dejes apoyar; porque de pronto uno se hunde en su dolor y piensas que no hay luz en el camino. Está bien levantar la mano y pedir ayuda, y agarrarte de lo que creas, en mi caso, creo en Dios y le pedía muchísimo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lidia Ávila recuerda con ternura a su niña a 13 años de su muerte: "Hoy hay fiesta en el cielo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.