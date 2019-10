Don Heraclio García, líder de los Huracanes del Norte, tiró la casa por la ventana para celebrar el bautizo de sus nietos Tremenda fiesta organizaron Los Huracanes del Norte para celebrar el bautizo de los integrantes más pequeños de la familia y brindar por la salud de su líder, don Heraclio García. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los Huracanes del Norte celebraron en grande con un bautizo triple a los integrantes más pequeños de la familia de la agrupación. El espectacular rancho familiar en Nuevo México se vistió el martes por la noche de gala para recibir a los invitados al magno evento, en el que los nietos del líder del septeto norteño, don Heraclio García, recibieron el sagrado sacramento. "La gente que aún no son abuelos es imposible que pueda entender lo bonito que se siente, el orgullo de que los papás y los padrinos tengan esa voluntad de llevarlos a la iglesia a que comiencen con el bautizo, es algo muy padre. Me siento muy feliz y muy orgulloso de mis hijos y mis nietos y de toda mi familia", dijo emocionado el abuelo. Image zoom Cortesía: Los Huracanes del Norte El legendario músico aseguró sentirse orgullos de que sus hijos siguieran la tradición religiosa que le inculcaron sus padres, quienes también lo bautizaron en la religión católica. "El día de hoy fue un día muy bonito porque fueron tres de mis nietos los que llevaron a cortarles los cuernillos", dijo entre risas. "Me siento muy feliz". Image zoom Cortesía: Los Huracanes del Norte Fueron los hijos de Jaime y Rocky García los protagonistas del acto religioso: Jaime y Jaziel, por parte del primero; y Román, por parte del del segundo. El pequeño Román tuvo una madrina de lujo, la periodista de Al rojo vivo (Telemundo) Azucena Cierco. "He tenido el privilegio de contar con la amistad de la familia García por muchos años y siempre los he admirado por el gran ejemplo de amor, respeto y unidad que hay entre todos ellos", comentó Cierco. "Cuando me pidieron que fuera madrina de Román, me sentí muy feliz, pues ahora nos une un lazo mucho más poderoso y me siento miembro de esta hermosa familia". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Luego de la ceremonia religiosa, la familia y sus invitados continuaron la fiesta hasta altas horas de la madrugada, donde además celebraron el cumpleaños número 83 de la matriarca de la familia, la señora Senovia García, madre de don Heraclio. También brindaron por la salud del líder de la agrupación musical, quien a principios de este año fue hospitalizado debido a un tumor canceroso. Advertisement

