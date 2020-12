Close

Licores de lujo para disfrutar en esta temporada especial Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hay regalos que están hechos para disfrutar en compañía. La Navidad y Fin de Año son la excusa perfecta para reunirse, enfrascarse en una buena conversación y deleitarse con algunos de los mejores licores de lujo del mundo. Un presente único y especial. Claro está, este año - con motivo de la pandemia - no podremos reunirnos en grupos grandes pero muchas personas se estarán conectando con sus seres queridos a través de videollamadas y así disfrutar de una amena conversación. A continuación, te presentamos licores de lujo para disfrutar en esta temporada especial. The Benriach Single Malt Scotch Whisky Image zoom Credit: Cortesía Este whisky escocés ha sido madurado durante al menos 21 años en una combinación de cuatro barricas. El whisky de estas cuatro maderas es luego mezclado de manera experta por el Master Blender, Rachel Barrie, para crear una malta multifacética y magníficamente equilibrada, con cada tipo de barril agregando notas únicas a la experiencia de sabor. Clase Azul Añejo Image zoom Credit: Cortesía Clase Azul Añejo combina arte, historia y tequila de la más alta calidad convirtiéndolo en una expresión verdaderamente ejemplar. Su intenso color ámbar y su compleja variedad aromática es el resultado de un magistral viaje de 25 meses en barricas de bourbon. Woodford Reserve Baccarat Edition Image zoom Credit: Cortesía Woodford Reserve Baccarat Edition se elabora con un acabado único del Kentucky Bourbon más complejo y equilibrado en barriles selectos de coñac XO. Cada botella es un equilibrio de notas frescas de roble americano y francés, carácter de fruta compleja, sutil picante y un acabado cremoso de repostería. 1757 Vermouth di Torino Rosso Image zoom Credit: Cortesía Este vermú ofrece un sabor complejo pero equilibrado. En boca, el higo seco se abre a especias (clavo, nuez moscada, pimienta, canela) y madera (raíces y cortezas como regaliz), redondeado con vainilla y flores alpinas. Calor en boca, con largo final agridulce, típico del ajenjo de Piamonte, y recuerdos de resina ámbar. Reservebar.com. Casamigos Mezcal Joven Image zoom Credit: Cortesía Casamigos Mezcal Joven se ha elaborado al 100% con agave espadín en Oaxaca, México. Este mezcal joven se madura hasta dos meses; es equilibrado y elegante, y evoca delicadas notas ahumadas que culminan en un final suave y prolongado. Las botellas de color negro mate están hechas a mano antes de pasar tiempo en un horno de 190 grados para garantizar que cada una sea única. Vamonos Riendo Image zoom Credit: cortesía A diferencia de otros, este mezcal se distingue por un perfil de sabor brillante con humo sutil para atraer a una variedad de bebedores. Vamonos Riendo combina se dedica al cultivo sustentable y apoya a la gente local de Oaxaca a la construcción de un futuro mejor. Barefoot Bubbly Pink Moscato Image zoom Credit: Cortesía Este champán dulce exhala aromas de frutos rojos y bayas frescas. Un final cremoso colisiona perfectamente con las cerezas confitadas y los cítricos dulces, lo que lo convierte en un champán dulce y refrescante. $9.99. Barefootwine.

