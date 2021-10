Tras ser liberado del cargo de abuso sexual, Gonzalo Peña regresa a las redes sociales Gonzalo Peña está de regreso en la escena pública ¿qué dice Daniela Berriel, quien lo señaló de ser cómplice en su caso de abuso sexual? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de marzo, Daniela Berriel dio a conocer que había sido violada por un hombre llamado Eduardo Ojeda. Además, dio a conocer que su expareja sentimental Gonzalo Peña fue testigo de lo ocurrido y no hizo nada; ante ello, fue involucrado en el proceso judicial que levantó la actriz. Meses después, el intérprete de Marcelo Herrera Toscano en la telenovela Cita a ciegas corroboró el caso de abuso sexual del que fue víctima la joven y fue liberado de las acusaciones. A partir de la denuncia en su contra, el actor español cerró las redes sociales y se fue a su país natal mientras el asunto legal seguía en México; incluso, fue retirado del melodrama ¿Qué le pasa a mi familia?, donde era parte del elenco estelar. Desde su nación, realizó la declaración correspondiente que lo dejó fuera del asunto. Tras meses de ausencia, regresó a sus redes sociales. El último mensaje que tiene es del 23 de enero; en todos las imágenes y audiovisuales que posteó desactivó los mensajes. Sin embargo, hace unos momentos, dio a conocer un video en una de sus historias, donde muestra un radical cambio de imagen. Se ve despeinado, con la barba y el bigote en crecimiento. Va dentro de un automóvil y lo acompaña una chica que presumió al final de la grabación. Gonzalo Peña Gonzalo Peña, exactor de ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Daniela Berriel se pronunció ante el regreso de su colega, dejando claro que Peña "no me violó" y no han tenido ninguna comunicación. "Vi que subió un video", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). Gonzalo Peña "Creo que [Gonzalo Peña] igual está intentando seguir su vida; creo que también tiene derecho a seguir su vida", agregó. "No sé cómo sea su situación legal, creo que va mejor". Gonzalo Peña no ha hecho mayores declaraciones al respecto y, hasta donde se sabe, continúa en España.

