Preguntan a Liam Hemsworth por las fotos de Miley Cyrus besando a otra mujer y esta es su sorpresiva respuesta A Liam Hemsworth le preguntaron sobre las fotos de su ex Miley Cyrus besando a otra mujer. Esta fue su reacción. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message La separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth ha acaparado titulares a nivel mundial. No es para menos, la parejita era una de las consentidas de Hollywood. Fue el pasado fin de semana cuando una fuente cercana a los artistas aseguró a la revista People que “era lo mejor para ambos con el fin de enfocarse en ellos mismos y sus carreras”. Image zoom Alberto E. Rodriguez/Getty Images A horas de revelarse la separación, Miley fue captada en Lake Como besándose con la expareja de Brody Jenner (hermano de Kendall y Kylie Jenner), Kaitlynn Carter. Según reportaron medios de comunicación, Miley y Kaitlynn no intentaron esconder su sesión de besos antes las personas. “Se lo están pasando bien”, aseguró una fuente a People. El Daily Mail Australia abordó a Liam Hemsworth en Byron Bay, Australia, este lunes y le preguntó sobre su reciente ruptura con Miley. “No tienes idea lo que se siente”, dijo el actor, quien se encontraba con su hermano Chris Hemsworth. “No quiero hablar acerca de ello”. Image zoom Liam Hemsworth (izq.) y su hermano Chris Hemsworth John Sciulli/WireImage Cyrus, quien juró amor eterno a Liam en diciembre de 2018, declaró ser pansexual a la revista Variety. “Siempre odié el mundo bisexual porque me encajonaba. Nunca he pensado en alguien como una mujer o un hombre. Mis ojos comenzaron a abrirse en quinto o sexto grado”, dijo. Mi primera relación sentimental fue con una chica”, dijo. “Cada vez me sentía más diferente. La gente no me veía tan neutral como yo me sentía. Una vez supe más sobre mi género, entendí más sobre mi sexualidad”. Se conocieron en junio de 2009 en el set de la película The Last Song y ahí comenzó su historia de amor. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2010 que hicieron oficial su relación desfilando juntos en una alfombra roja. Image zoom Después de un par de rupturas debido a sus muchos compromisos de trabajo, volvieron y finalmente anunciaron su compromiso en junio de 2012. Pero una vez más, la pareja se separó. Fue en 2013 y todos pensaron que esta vez era para siempre. Miley empezó una relación con Patrick Schwarzenegger, mientras que a Liam se le vio con Eiza González. Después de casi dos años separados, Miley y Liam volvieron a reunirse más fuerte que nunca. Image zoom La pareja no solo se amaba, sino también a sus cuatro caballos, dos cerdos, siete perros y tres gatos. En noviembre, la pareja perdió su hogar en Malibú, California, a causa de un incendio forestal y todo lo que quedó fue este letrero que decía amor. Después de casi 10 años juntos, la pareja finalmente se casó durante estas fiestas navideñas en Tennessee. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Preguntan a Liam Hemsworth por las fotos de Miley Cyrus besando a otra mujer y esta es su sorpresiva respuesta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.