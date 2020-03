Liam Hemsworth más sexy que nunca, Katy Perry y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Splash News/The Grosby Group Liam Hemsworth luce sus impresionantes músculos en la playa junto a su nuevo amor, Katy Perry presume de su embarazo, Carlos Ponce, Christina Aguilera y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Cuando calienta el sol Image zoom Splash News/The Grosby Group ¡Cuerpazo! Liam Hemsworth luciendo su musculoso cuerpo en una playa australiana. El ex de Miley Cyrus disfrutó de las cálidas temperaturas junto a su novia. 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement En la dulce espera Image zoom Cameron Spencer/Getty Images La cantante Katy Perry luciendo su embarazo en el concierto que ofreció en Melbourne, Australia. 2 de 12 Applications Ver Todo Atuendo colorido Image zoom Presley Ann/Getty Images for SHEIN La cantante Christina Aguilera guapísima en la alfombra roja de la premiere de la cinta Mulan, en Hollywood. La cinta de Disney estrena en cines del país el 27 de marzo. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Sin mujeres pero con abdominales Image zoom mezcalent Carlos Ponce bromeó con el actor de La Doña, José María Galeano, mostrándole sus abdominales "marcados" frente a Héctor Sandarti, en el set de Un nuevo día (Telemundo), donde ocuparon el lugar de las presentadoras que se tomaron el día en solidaridad con el movimiento en apoyo a la mujer en México. 4 de 12 Applications Ver Todo ¡A grabar! Image zoom x17/The Grosby Group El lente del paparazzi captó al canadiense Justin Bieber cargando una caja de juguetes a un estudio de grabación, en Los Ángeles. 5 de 12 Applications Ver Todo ¡A bailar! Image zoom Cortesía El cantante español Abraham Mateo estremeció al público puertorriqueño con su espectacular presentación. "Una sensación indescriptible y un sentimiento de gran respeto y admiración por el público boricua. Nos volveremos a ver muy pronto Puerto Rico", afirmó el artista. 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Con su consentida Image zoom Allen Berezovsky/Getty Images El rapero Jay-Z disfrutando de un partido de baloncesto en el Staples Center de Los Ángeles con su hija Blue Ivy Carter. 7 de 12 Applications Ver Todo Dulces melodías Image zoom David Castañeda / LABULLA PR Agency Muy concentrados nos encontramos al cantante John Onofre junto a Majida Issa en plena sesión de grabación con el productor Juan Pablo Rodríguez en los estudios de Bogotá. 8 de 12 Applications Ver Todo Dos grandes Image zoom Alegria Corp / LA BULLA PR Agency Encuentro de gigantes el que se vivió en Miami entre el líder Inquebrantable Daniel Habif (der.) y el pastor Rich Wilkerson Jr. 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Gran apertura Image zoom Cortesía El cantante Pitbull cantó sus éxitos musicales en la apertura de las residencias de Armani/Casa en Miami. Además de la participación de Pitbull, el evento contó con el desfile de moda de la colección primavera/verano 2020 de Armani. 10 de 12 Applications Ver Todo Pasión por el fútbol Image zoom Jaime Camil (izq.), Colin Hanks y Gabriel Iglesias se divirtieron a lo grande en el partido de fútbol LAFC 11 de 12 Applications Ver Todo Éxitos musicales Image zoom mezcalent La agrupación española Hombres G presentaron sus éxitos de antaño en un estadio en la capital mexicana. 12 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

