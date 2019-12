La nueva novia de Liam Hemsworth ya conoció a los suegros: no te pierdas las fotos By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2019 Splash News/The Grosby Group El australiano solicitó el divorcio de Miley Cyrus en agosto y ha vuelto a encontrar el amor con una modelo que también es australiana quien conoció a sus padres esta semana. Empezar galería Nuevo amor Image zoom Photo © 2019 Splash News/The Grosby Group El corazón del actor Liam Hemsworth parece tener una nueva dueña. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Gabriella Brooks Image zoom IG/Gabriella Brooks La modelo de 21 años también es australiana. 2 de 10 Applications Ver Todo Su carrera Image zoom IG/Gabriella Brooks Comenzó a modelar a los 14 años y ha trabajado con Topshop, Calvin Klein y Solid & Striped. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Suegros Image zoom Photo © 2019 Splash News/The Grosby Group La pareja fue vista en Byron Bay, Australia, con los padres de Hemsworth, Craig y Leonie. 4 de 10 Applications Ver Todo Comiendo juntos Image zoom Photo © 2019 Splash News/The Grosby Group No solo conoció a sus padres, sino también a otros miembros de la familia del actor. 5 de 10 Applications Ver Todo Australiana 100% Image zoom IG/Gabriella Brooks Gabriella Brooks comparte muchas fotos de su país en las redes sociales. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus amigas Image zoom IG/Gabriella Brooks Sus amigas también tienen una gran presencia en sus redes. 7 de 10 Applications Ver Todo Su ex Image zoom IG/Gabriella Brooks Antes de salir con Liam Hemsworth, tuvo una relación de cuatro años con el cantante Matt Healy. La pareja se separó este verano. 8 de 10 Applications Ver Todo Se rompió el amor Image zoom Jamie McCarthy/Getty Images Liam Hemsworth solicitó el divorcio de Miley Cyrus en agosto después de menos de un año de matrimonio. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Nuevos amores Image zoom © 2019 x17/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby Igual que su ex, Miley Cyrus no se ha quedado encerrada en casa tras su fracaso matrimonial y se la ha visto con el también australiano Cody Simpson. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

