¡Liam Hemsworth está enamorado! Esta es la bella actriz con la que ha olvidado a Miley Cyrus Dos meses después de anunciar su separación, el actor estrena noviazgo con la actriz australiana Maddison Brown con la que se deja ver de lo más enamorado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dicen que un clavo saca a otro clavo, y algo parecido es lo que le está sucediendo Liam Hemsworth que después de dos meses de anunciar su separación de Miley Cyrus parece que ha encontrado el amor en esta bella actriz. Se llama Maddison Brown, tiene 22 años y es una actriz australiana, tierra de donde también procede el ex de la famosa cantante. Juntos han sido fotografiados de paseo, entre risas y dándose carantoñas y besos furtivos sin esconderse de nada ni nade. La joven ha participado en el reciente reboot de la famosa serie Dinastía y tiene ante sí una carrera prometedora que le une en muchos aspectos a su nuevo novio, ya un experto en esto de la interpretación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A juzgar por su imágenes en redes sociales, se puede apreciar que se trata de una mujer aventurera, divertida y con las ideas claras. Le gusta el deporte y la naturaleza, dos aficiones que comparte con Liam y que seguro sirve de unión de los recién estrenados tortolitos. Esta incipiente relación se hace pública días después de que Miley fuera captada en unas románticas imágenes junto al cantante Cody Simpson durante el ingreso de la artista en el hospital. El joven acudió a verla y le cantó una emotiva serenada tras pasar por el quirófano. Tanto ella como el que fue su marido parecen haber cerrado ese capítulo en su vida para vivir nuevas ilusiones en el terreno amoroso. ¡Buena suerte a ambos! Advertisement EDIT POST

