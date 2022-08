La historia de amor de Francisca y Francesco Francisca y Francesco Zampogna han vivido una historia de amor de película. Desde su compromiso en el desierto de Dubai hasta su boda de ensueño en República Dominicana junto a su hijo Gennaro, celebramos los momentos más emotivos de su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca encontró a su Príncipe Azul en el empresario italiano Francesco Zampogna, el padre de su hijo Gennaro. En mayo del 2022, su bebé fue testigo de la boda de ensueño de sus padres en República Dominicana, junto a familiares y amigos. "Dios estaba allí, todo pasó en el momento que tenía que pasar, en el momento perfecto", contó la presentadora dominicana en Despierta América (Univision). Su madre, Doña Divina, la entregó en el altar ya que el padre de Francisca murió cuando ella era una niña. "Para mí ir de la mano con mi madre era lo más importante y especial porque era una manera de yo decirle a ella que todo lo que ella había hecho por nosotros valió la pena. Ella ha sido una mujer que sufrió mucho", contó la exreina de Nuestra Belleza Latina entre lágrimas. "Estoy tan agradecida con Dios que me dio la oportunidad de vivir un sueño", añadió sobre su boda. Su compromiso con Francesco también fue muy romántico. Él se arrodilló en pleno desierto de Dubai durante unas vacaciones con Francisca en diciembre del 2018 y le entregó un flamante anillo. La autora del libro Una reina como tú también ha cumplido sus sueños a nivel profesional y como madre, con la llegada de su primogénito Gennaro en el 2021. "Si hablamos de pareja, no tenía un modelo a seguir y creo que Dios me mandó [a Francesco] para entender que sí se puede tener una relación sana, basada en la confianza, en el respeto", reveló Francisca a People en Español. Y que ese tipo de relaciones no existen solamente en las novelas, que es como yo honestamente pensaba". ¡Todo sobre la relación de Francisca y Francesco! Francisca y Francesco Zampogna Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El flechazo Se conocieron en un salón de belleza en Miami, donde Francisca fue a cortarse el cabello. Ella lo piropeó y le dijo en inglés "tú luces sexy", contó entre risas ella a Despierta América. Eso ayudó a romper el hielo. Luego Karen, una amiga en común, los invitó a ambos a una cena en Miami por su cumpleaños y ahí comenzó el romance. Francisca contó que las primeras citas amorosas de ambos fueron acompañados de amigos de Francesco porque él quería que ellos, que son como sus hermanos de la vida, aprobaran a la mujer que iba a ser su compañera para siempre. Diciembre, 2018: Su compromiso en Dubai El día en que Francisco se arrodilló en el desierto de Dubai durante unas vacaciones y le pidió matrimonio fue uno de los más felices en la vida de Francisca. "Un billón de veces te diría que sí", escribió ella en Instagram para celebrar su primer año como pareja comprometida. "Bendito Dios que nos junto en el mismo camino". Diciembre, 2019: Su boda civil "Nos casamos el 31 de diciembre del 2019 y la boda que hicimos fue una boda muy pequeña, con la familia de Francesco, sus hermanos, mi mamá, una amiga mía y yo. La hicimos pequeña porque esa vida civil era necesaria para nuestro casamiento en Italia, que sería en junio del 2020, pero ya pasó lo que todo el mundo sabe, fue la pandemia y arruinó todos los planes", contó Francisca a People en Español, aquí con su madre en la playa en Miami el día que se casó. Enero, 2021: Bebé en camino "Gracias por abrazar con tanto amor la noticia de que nuestr@ bebé viene en camino. Sigo emocionada leyendo sus mensajes con tantos buenos deseos, cargados de buenas vibras y puras bendiciones", escribió Francisca en Instagram tras anunciar su embarazo en enero. Julio, 2021: Nace su hijo Gennaro Gennaro Zampogna, el hijo de la pareja, nació en un hospital de Miami el 7 de julio del 2021, completando su felicidad. Mayo, 2022: Boda en República Dominicana Tras ser llevada al altar frente a la Iglesia de San Estanislao en Altos de Chavón por su madre, Doña Divina, Francisca pronunció sus votos ante su esposo y casi 200 invitados a su boda. "No te prometo ser la mujer perfecta", dijo emocionada la dominicana al padre de su hijo durante la ceremonia religiosa en República Dominicana. "Pero lo que sí te prometo es que nunca me voy a dar por vencida en nuestra relación". ¡Que la luna de miel sea eterna!

