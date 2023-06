¡Muy sonriente! Lewis Hamilton reaparece tras reportes de su romance con Shakira Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lewis Hamilton Credit: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images El piloto de F1 no esconde su sonrisa al aparecer en las pistas de Montreal. Además: Emeraude Toubia con minúsculo bikini y gorrito de Dior y Khloé Kardashian ¡parece una Barbie!, ¡míralos! Empezar galería Lewis Hamilton Lewis Hamilton Credit: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images El apuesto —y multimillonario— piloto británico no puede ocultar su sonrisa al aparecer en las postas de Montreal, Canadá, donde se celebrará este fin de semana el Grand Prix en el circuito Circuit Gilles Villeneuve. La pregunta del millón es si su supuesto nuevo amor, la cantante Shakira, acudirá a la carrera. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Emeraude Toubia Emeraude Toubia Credit: Backgrid/The Grosby Group Con diminuto bikini y gorro de Dior la cantante mexicoamericana deslumbró en las playas de Miami, FL., tras hacer fuertes revelaciones sobre su divorcio con el cantante Prince Royce. 2 de 7 Ver Todo Khloé Kardashian Khloé Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group ¿Barbie? ¡No! Es la estrella de The Kardashians (HULU) quien visitó de rosado de pies a cabeza para llevar a su hija y sobrinas a la muestra Barbie World x Paul Mitchell en Santa Mónica, CA. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Allison Strong Allison Strong Credit: Jeremy Varner La cantante colombiana —y actriz en la película The Week Of de Netflix— luce resplandeciente durante el lanzamiento de su disco Brontë en Nueva York.

4 de 7 Ver Todo Harrison Ford y Calista Flockhart Harrison Ford y Calista Flockhart indiana jones premiere Credit: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney La pareja hizo una rara aparición en la alfombra roja para celebrar el estreno de la cinta Indiana Jones and the Dial of Destiny, en el legendario Dolby Theater de Hollywood, CA. 5 de 7 Ver Todo David Bisbal David Bisbal Presents New Tour And Single Credit: David Benito/Getty Images Contentísimo el cantante almeriense presentó en Madrid, España, su gira Me siento vivo, que está por dar comienzo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kate Middleton The Princess Of Wales Visits Field Study Health Visitors Credit: Phil Noble - WPA Pool/Getty Images En Nuneaton, Reino Unido, captamos a una sonriente princesa de Gales chocando los cinco con un grupo de niños durante su visita al Riversley Park Children's Centre, ¡súper cool! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

