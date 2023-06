¡Lewis Hamilton comparte un video igual al de Shakira y saltan las alarmas! El piloto publicó unas imágenes exactamente iguales a las de la artista unos días después. Misma actividad, mismo lugar. "Todo coincide". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como suele ocurrir en estos casos, la posibilidad de que Shakira y Lewis Hamilton puedan compartir algo especial, tiene a los paparazzi trabajando sin descanso. Después de ser vistos en Miami cenando y en un bote, también coincidieron en el Grand Prix en España. Pistas para pensar que podría ser, hay unas cuantas. Una de las más recientes la dieron sus propios protagonistas. Especialmente el piloto de la Fórmula 1, quien publicó un video exactamente igual que el de la artista. Las imágenes, que coinciden en todo, lugar y actividad, con las compartidas por la cantante colombiana hace días, hizo saltar aún más las alarmas. "Todo coincide", escribió uno de los seguidores de ambos. Shakira y Lewis Hamilton Shakira y Lewis Hamilton comparten mismo video | Credit: Shakira: (Photo by Eric Alonso/Getty Images) Lewis Hamilton: (Photo by Edmund So/Eurasia Sport Images/Getty Images) ¿De qué se trata y qué hizo Lewis? ¿Casualidad o travesura? Hace unos días, Shakira se mostraba feliz practicando surf en Miami, uno de sus deportes favoritos. Al no haber olas en Miami, tuvo que recurrir a las creadas de forma artificial. El clip mostró las habilidades de la feliz mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pues poco después, ha sido Lewis quien ha hecho lo propio. El video es exactamente el mismo, pero con él bailando las olas. Una imagen vale más que mil palabras. DÍAS ANTES... "Casi verano", escribió junto al video donde, al igual que Shak, se nota que le apasiona surfear. Los mensajes de sus fans, además, resaltan una pista aún más significativa. "La misma tabla de surf", "¿Será estaban los dos?", "Háganlo oficial ya", "Tiene el 'like' de Shaki", escribieron tan solo algunos emocionados de que así fuera. De momento, ninguno de los dos ha avanzado nada, pero siguen coincidiendo y presumiendo sonrisas.

