El gran amor en la vida de Lewis Hamilton no es Shakira Además de sus padres, sobrinos y amigos, hay alguien más por quien el piloto siente una gran devoción, y así lo ha hecho saber. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lewis Hamilton Lewis Hamilton | Credit: (Photo by Pierre Suu/GC Images) Los recientes encuentros de Lewis Hamilton con Shakira y cómplices momentos han sido interpretados como el nacimiento de una relación especial entre la cantante y el piloto. El cariño y la admiración viene de años atrás en lo profesional, así que podría tratarse de una gran amistad que se ha fortalecido. A pesar de la ilusión de muchos seguidores de Shakira porque su corazón vuelva a estar contento, de momento ella está dedicada a sus dos hijos con quienes acaba de viajar a Costa Rica en sus vacaciones. El 8 veces campeón del mundo de la Fórmula 1 no tiene retoños, pero sí una familia a la que adora y que le arropa. Pero, más allá de lo humano, Lewis tiene un amor muy especial que ha presumido infinidad de veces en sus redes. Alguien a quien echa muchísimo de menos en sus viajes y un ser que se ha convertido en una extensión de su vida. Se trata de Roscoe Hamilton, como ha bautizado a su hijo peludo. Un bulldog inglés que le tiene robado el corazón. ¡Y también el de los seguidores en Instagram! El can tiene su propio perfil en esta plataforma que ya roza los 800 mil seguidores, así que es otra gran estrella como su papi. Él fue su compañero durante los meses de confinamiento en la pandemia, su única compañía física con quien compartió momentos de gran complicidad en tiempos sumamente complicados e inciertos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Roscoe cumplió 10 años el pasado octubre pero, a pesar de su edad, sigue siendo un niño que ama jugar y ser consentido por su papi Lewis. "Hemos pasado por mucho juntos, hemos crecido juntos. No puedo explicar cuántas noches me ha tenido sin dormir con sus ronquidos. Pero igual es mi mejor amigo y una gran bendición en mi vida. Roscoe, papá te ama", dice una de sus entrañables dedicatorias. A pesar de los viajes y las separaciones, Lewis trata de tenerle a su lado lo máximo posible, y cuando no puede ser, se queda con su familia, donde es uno de los más consentidos. "No nos merecemos a los perros. Su lealtad es tan grande y su amor por nosotros tan incondicional", expresó en otra ocasión. En Roscoe, Lewis ha encontrado al compañero más fiel y leal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El gran amor en la vida de Lewis Hamilton no es Shakira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.