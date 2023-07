¿Chispa de romance? Lewis Hamilton y Eiza González se dejan ver en Ibiza a bordo de un yate Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería eiza gonzalez lewis hamilton yate ibiza Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Lewis Hamilton y Eiza Gonzalez juntos. Además: JLo rinde tributo a Selena Quintanilla y más fotos imperdibles. Empezar galería Lewis Hamilton y Eiza González juntos Lewis Hamilton, Eiza Gonzalez yate Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Lewis Hamilton, el célebre piloto de Fórmula 1, ha sido captado disfrutando de una animada velada en un lujoso yate en Ibiza en compañía de la talentosa actriz mexicana Eiza González, junto a otros amigos. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González con un guapo galán ¿Le habrá ganado Eiza González a Shakira la carrera al corazón Lewis Hamilton? Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group A pesar de los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la famosa cantante Shakira, ¿fue la mexicana la artista que logró conquistar el corazón del campeón británico? Eiza González, reconocida por su talento y belleza, ha demostrado en el pasado su habilidad para atraer a estrellas del mundo de la actuación y el deporte, como Paul Rabil, Liam Hemsworth y Luke Bracey. 2 de 6 Ver Todo Jennifer Lopez rinde tributo a Selena Quintanilla Jennifer Lopez rinde homenaje a Selena con una camiseta al salir del gimnasio en LA Credit: Photo © 2023 x17/The Grosby Group Jennifer Lopez regresó al gimnasio Tracy Anderson en Los Ángeles para una intensa sesión de entrenamiento, pero esta vez su atuendo tenía un significado especial. Optó por lucir una camiseta vintage que rendía un emotivo tributo a la legendaria cantante Selena Quintanilla, a quien Jennifer interpretó magistralmente en la icónica película biográfica de 1997. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Lauren Sanchez y Jeff Bezos juntos en Malibú Lauren Sanchez se pone a tono con el estreno de Barbie para su cena con Jeff Bezos en Nobu Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Lauren Sanchez llegó a cenar a Nobu en Malibú junto a su prometido Jeff Bezos y su familia. Deslumbró con un minivestido de Versace inspirado en Barbie, valuado en $1,750, y lució orgullosa su enorme anillo de diamantes que simboliza su compromiso con Bezos. 4 de 6 Ver Todo Diana Flores en Hoy día Diana Flores hoy dia Credit: The Lee Agency La jugadora mexicana Diana Flores se dio cita al programa matutino Hoy día (Telemundo) para platicar de su participación en el comercial de Super Bowl LVII, y sus proyectos actuales. La joven aprovechó la visita para tomarse una foto del recuerdo con los presentadores Frederik Oldenburg y Andrea Meza. 5 de 6 Ver Todo Eva Longoria se une a la tendencia 'Barbie' Eva Longoria canaliza el Barbiecore con un vestido ajustado en la inauguración de una tienda en España Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group Durante la apertura de una tienda en Andalucía, España, Eva Longoria deslumbró con su esbelta figura enfundada en un elegante vestido rosa de corte midi, abrazando con estilo la tendencia Barbiecore. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

