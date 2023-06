¡Lewis Hamilton derrite las redes al publicar un amoroso mensaje! El piloto de Fórmula 1 compartió una foto y un escrito lleno de sentimiento. Y no, la destinataria no fue Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lewis Hamilton Lewis Hamilton | Credit: IG/Lewis Hamilton El nombre de Lewis Hamilton suena por partida doble en estos días. Su actuación en las pistas sigue dándole premios, por ejemplo, el segundo lugar obtenido en España durante el Grand Prix, donde también estaba Shakira. Su amistad especial es, precisamente, la otra razón por la que ocupa algunos de los principales titulares de la prensa del corazón. Este domingo, el piloto de 38 años mostraba su lado más sensible y humano al compartir un mensaje cargado de amor. Una foto y unas palabras con las que ha ablandado los corazones de sus casi 34 millones de seguidores en Instagram. Su destinataria no era Shakira, sino su progenitor, Anthony Hamilton. Con motivo del Día del Padre, el corredor de coches compartió una entrañable imagen de ambos. Lewis Hamilton Lewis Hamilton y su padre Anthony | Credit: IG/Lewis Hamilton "Feliz Día del Padre al mío y al suyo", escribió. De sobra es conocido el sacrificio que hizo Anthony para financiar la carrera de su hijo y que tuviera la oportunidad de convertirse en el campeón del mundo que hoy es. Entre otras cosas, Hamilton reconoció en una entrevista con David Letterman en el programa My Next Guest Needs No Introduction, que su padre hipotecó la casa familiar y tenía varios trabajos para poder costear su carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los éxitos empezaron a llegar y todo sacrificio valió la pena. El deportista convirtió a su padre en su mánager hasta que un día, cuando tenía 25 años, decidió que era hora de tomar caminos por separado. El exceso de trabajo les había absorbido, dijo, y apenas había relación padre e hijo. Hubo tensión, pero lo solucionaron, el amor fue siempre mayor. A día de hoy todo eso es pasado y disfrutan de una relación maravillosa y cómplice. Juntos llegaron a lo más alto en las pistas, pero su mayor logro es haber recuperado ese amor de familia que, según Hamilton, está por encima de todo lo demás.

