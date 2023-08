Lewis Hamilton ¿se coló en el estudio con Shakira? ¡la foto que hace saltar las alarmas! Los fans no han pasado por alto un pequeño 'detalle' observado en un post reciente de la cantante ¿Se delata la presencia del piloto británico al lado de la colombiana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira Lewis Hamilton Credit: Pietro S. D'Aprano/Getty Images for Fendi; Mark Thompson/Getty Images Shakira está dando mucho de qué hablar con su visita a la ciudad de Los Ángeles, CA., donde se le ha visto al lado de sus hijos y también de fiesta con amigas en plan de soltera. Y aunque de su supuesto nuevo amor, el piloto británico Lewis Hamilton, no hay ni luces desde hace un par de días en redes las alarmas han saltado por una foto que publicó este lunes la cantante colombiana desde el estudio de grabación y en la cual se notaría un 'pequeño detalle' que delataría la presencia de Hamilton a su lado. Se trata de una gorra de béisbol negra que se observa sobre la consola de mezclas del estudio, justo al lado de la intérprete de 46 años. El post no dice nada más que "Vibras en el estudio en L.A." pero como dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras: Shakira Credit: IG/Shakira La gorra que se observa en el teclado de mezclas es muy similar al tipo de gorras que campeón de la Fórmula 1 usa con frecuencia: Lewis Hamilton Credit: Mark Thompson/Getty Images Las piezas de este rompecabezas podrían encajar, pues recordemos que el circuito del Grand Prix se encuentra en un receso de verano hasta el 25 de agosto, cuando los pilotos se den cita en los Países Bajos para reiniciar actividades. El mismo Hamilton se reportó ayer en redes diciendo que estaba "fuera de la oficina": Shakira se encuentra en Los Ángeles trabajando en el estudio de grabación pero también dándose tiempo para disfrutar con sus hijos Milan y Sasha Piqué, como vemos en esta foto que ella publicó el pasado 26 de julio durante un partido de béisbol de los LA Dodgers. Shakira con sus hijos Credit: IG/Shakira SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La relación entre la intérprete de "Waka Waka" y el deportista sigue envuelta en el misterio. Sin embargo recientemente una fuente contó a la televisora ibérica Telecinco que Shak y Hamilton se han visto tres veces en una mansión en Ibiza. "Cuando los trabajadores se fueron la cantante se quedó a solas con un guarura y recibió la visita de Hamilton", se afirma.

