Lety Calderón terminó en el hospital: "Sentí que me ahogaba y que me moría"

Durante los últimos Lety Calderón ha estado lidiando con varios problemas de salud, pero ninguna de esas experiencias ha sido tan terrible como la que le hizo terminar en el hospital y pensar que iba a morir a los 53 años.

Según dio a conocer la actriz en el programa de televisión Sale el sol el pasado viernes, fue víctima de un broncoespasmo que la llevó a estar ingresada en un hospital de la Ciudad de México, aunque no especificó cuándo había sido.

"Hace poco me dio un espasmo bronco respiratorio", dijo. "Sentí que me ahogaba y que me moría, me asusté muchísimo".

Leticia Calderón Credit: Mezcalent.com

Calderón aseguró que fue duro ver a su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down, en medio de esta situación.

"Me decía: 'Mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti?'", relató. "Me dio un sentimiento que le dije: 'Por eso tenemos que apurarnos a que aprendas a hacer las cosas, para que yo el día de mañana, no ahorita, espero en Dios, el día de mañana que yo me tenga que ir, estés preparado para vivir solo'. Él y el otro (Carlo)".

"Juro por Dios que sí me abrió los ojos de decir: '¡Qué tal si me hubiera muerto!'. De verdad no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto", sostuvo.

Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado | Credit: Mezcalent; Instagram Leticia Calderón

"A mí se me hizo eterno, y yo ya me imaginaba que mis hijos me encontraban muerta en el baño, porque corrí al baño a echarme agua", añadió la actriz.

En enero de 2021 Calderón fue hospitalizada tras complicaciones con el COVID-19, que le ocasionó una neumonía. En febrero de este año la actriz volvió a contagiarse con el virus.

El pasado año también estuvo hospitalizada. "Me hicieron unos estudios y me detectaron que tenía litos, que son una pequeñas piedras que están en la vesícula. Que tarde o temprano me las debían operar porque transmutan; entonces, ya me podían ocasionar dolor y otras complicaciones", contó.