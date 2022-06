Lety Calderón revela si sus hijos ya pudieron comunicarse con su padre que está en prisión Luciano y Carlo, hijos de Leticia Calderón, están sufriendo la ausencia de su padre porque está en la cárcel ¿mantienen una relación cercana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2019, Juan Collado, padre de los hijos de Leticia Calderón, fue detenido por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ante ello, el abogado fue llevado a prisión donde permanece hasta la fecha. Durante su reclusión, la actriz ha declarado que sus vástagos tenían prohibido asistir a la cárcel y se había mantenido discreta respecto a la comunicación entre ellos. Ahora, la intérprete de Victoria Robles de Cantú en la telenovela Imperio de mentiras revela que los chicos, Luciano y Carlo, han podido comunicarse con su padre luego de haber estado sin contacto. Collado aprovechó, justamente, el Día del Padre para llamarlos. "[Juan Collado] les habló y me dio muchísimo gusto porque si tenía tiempo de no comunicarse. Entonces, habló con los muchachos para lo que felicitaran y ellos estuvieron muy contentos de poder hablar con él", mencionó Calderón al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). La protagonista del melodrama Valeria y Maximiliano, también habló de su lucha con COVID-19 nuevamente y cuál es su estado de salud. "Es la tercera vez que me contagio de COVID. Por un lado triste y por el otro sorprendida porque si hay alguien que se ha cuidado he sido yo. Entonces, no sé cómo fue. Estoy en un proyecto donde dos veces a la semana nos hacen la prueba y al principio decía 'que exagerados estos'. Y aún así, me contagié nuevamente", explicó. Leticia Credit: Twitter Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo cuatro vacunas ya, gracias a Dios", continuó. "Creo que los médicos han de estar vuelto locos porque no saben bien a bien cómo funciona este virus. Es decir, me alimento bien, hago ejercicio; soy una persona sana que me cuido y me da. En cuanto a los síntomas, empecé con una gripa muy, muy fuerte, un ardor de garganta espantoso; calentura creo que si tuve, sobretodo en las noches. Entonces, es un poco lo que digo, hay gente que no le da síntomas, que tienen una gripita leve. A mí como tres, cuatro días sí estuve mal". Lety Calderón continúa en recuperación y dio a conocer que su madre también se contagió. Así que están esperando a recuperarse por completo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lety Calderón revela si sus hijos ya pudieron comunicarse con su padre que está en prisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.