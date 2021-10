Lety Calderón revela quién se quedaría a cargo de sus hijos si fallece Luego de que Leticia Calderón fuera sometida a una operación por complicaciones derivadas de la covid-19, la actriz se empezó a preocupar por la suerte puedan correr sus hijos si fallece antes de que sean adultos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón Credit: Instagram El hogar de Lety Luego de que Leticia Calderón fuera sometida a una operación por complicaciones derivadas de la Covid-19, la actriz empezó a preocuparse por la suerte que puedan correr sus hijos cuando ella fallezca. Por esto ha decidido dejar las cuentas claras y ya se sabe quién cuidará de los menores cuando fallezca. Eso sí, no será el padre, su exesposo Juan Collado. Calderón fue sometida a una operación el pasado 5 de octubre por la presencia de piedras en la vesícula, una secuela de haberse contagiado de la covid-19, según dijo en el programa de televisión mexicano Ventaneando (Azteca Uno). leticia calderon hijo cumpleanos Credit: leticia calderon instagram Cuando supo que iba a ser operada, la actriz temió por su vida. "En esta ocasión sí tuve mucho miedo", dijo en el programa Venga la alegría (TV Azteca) este martes. "Ya me habían operado en otras ocasiones, de otras cosas hace muchos años, y no había sentido miedo, no estaba nerviosa, pero sí me entró esta cuestión de si falto yo en este momento, ¿qué pasaría con mis hijos?", agregó. Calderón tiene dos hijos con su exesposo: Carlo, de 16 años; y Luciano, 17, quienes en caso de que ella falte, se quedarían a cargo de su familia. "Yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos, nadie más", aseguró. Leticia Calderón y sus hijos Leticia Calderón y sus hijos | Credit: mezcalent.com También aclaró que con "familia" no incluye al padre de los menores, quien se encuentra detenido desde 2019 tras ser acusado de lavado de dinero y crimen organizado en México. "Aunque legalmente le pueda corresponder al papá [hacerse cargo de ellos si ella muere], en esta situación pues él no puede", insistió. Según Calderón, ha hablado muy seriamente con su hijo Carlo sobre cómo deben repartir la herencia en caso de que ella muera. "Carlo sabe perfectamente lo que tengo, para quién es", dijo en Venga... "[Sabe] qué tiene que hacer hasta con el último lápiz de esta casa", incluso con sus propiedades como "una casa en Cuernavaca que tengo que me hice de ella hace muchos años". leticia.jpg Leticia Calderón y sus dos hijos: Luciano y Carlo La actriz también ha pensado en la seguridad de su hijo mayor, Luciano, quien tiene síndrome de Down. "Le acabo de comprar un departamento a Luciano, que de hecho lo liquidé para ya poder tener las escrituras", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, Calderón reveló que le habían quitado la vesícula. En ese momento la actriz, quien se encuentra recuperándose, le explicó a sus hijos que la operación era para estar bien para ellos.

