Lety Calderón revela la causa de la operación a la que acaba de someterse Hace unos días, Leticia Calderón fue ingresada al hospital para tener una intervención quirúrgica; ahora, da a conocer qué le sucedió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En días pasados, Leticia Calderón dio a conocer una imagen desde la cama de un hospital; si bien, en dicha instantánea, informó que estaba bien, las especulaciones respecto a la razón de este ingreso no se hicieron esperar. Por ello, la actriz rompió el silencio y dio a conocer lo que se sucedió. "Me hicieron unos estudios y me detectaron que tenia litos que son una pequeñas piedras que están en la vesícula. Qué tarde o temprano me las debían operar porque transmutan; entonces, ya me podían ocasionar dolor y otras complicaciones. Entonces, de una vez, aproveché y me operé", explicó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Me quitaron la vesícula. Obviamente, es una cirugía mayor con anestesia general, fue en el hospital, me quedé un noche y, obviamente, debo tener los cuidados postoperatorios de la vesícula. Aunque ya no es tan aparatoso que cuando te abren [porque fue laparoscopia], pero si necesito los cuidados", agregó. "Siempre me hago un chequeo general para cuidar mi salud y estar bien, sana para mis hijos y para mí, fue cuando me lo detectaron". De acuerdo con la protagonista de la telenovela La fuerza del destino, haber sufrido COVID-19 no le afectó, ni fue un factor que le ocasionara esta enfermedad. "[El doctor] me dijo 'no es urgente, pero tarde o temprano te la vas a tener que hacer porque esas piedritas trasmutan'. Dije 'de una vez'", mencionó. Leticia Calderón Leticia Calderón | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lety Calderón les explicó a sus hijos que esta operación se la hizo para estar bien para ellos y ahora se siente "un poquito adolorida" y "un poquito mareada". También tiene un "poquito de tos", lo cual le dijeron los médicos que es normal. De momento, se está recuperando en casa. Asegura que después de su recuperación llevará a cabo su vida normal.

