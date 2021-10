Lety Calderón responde a quienes aseguran que se realizó una cirugía estética

"Me quité la vesícula porque tenía litos", aclaró nuevamente Calderón al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "No me he hecho nada y no me costaría absolutamente nada compartirlo porque tengo todo el derecho de cuidarme y hacerme lo que se me dé la gana porque es mi cuerpo. Y si me quiero hacer una liposucción de la cabeza a los pies me la puedo hacer, si me quiero mañana operar la cara me lo puedo hacer. No tendría ningún empacho en decirlo y de compartirlo porque tampoco tiene nada de malo".