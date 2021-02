Close

Lety Calderón revela que sus hijos ya mantienen una relación cercana con su padre Tras algunas complicaciones, Leticia Calderón dio a conocer que ahora Juan Collado es más cercano con los hijos de ambos, Luciano y Carlo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante muchos años, se especulado que la relación de los hijos de Lety Calderón, Luciano y Carlo, con su padre Juan Collado ha sido complicada y, por momentos, distante. Tras el arresto del abogado y su permanencia en prisión, se ha dado un mayor acercamiento entre los chicos y su progenitor. Fue la actriz quien reveló cómo es la relación actual. "Ahorita, se han hablado muy seguido", reveló Calderón al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Habló primero por lo de mi covid; habló el 14 de febrero; obviamente también, por lo de la muerte de mi papi. Ayer habló. Es lo que le agradezco, que hable con los muchachos, porque a ellos les gusta escucharlo". La intérprete de Carmina Ríos en la telenovela Soltero con hijas, dejó claro que lo único importante es el bienestar de los chicos y se alegra que las cosas estén fluyendo entre ellos. "Un hijo siempre va a necesitar a su mamá y a su papá. Es una tontería estar peleados ¿no?, o tomar a los hijos para algún interés de ambas partes. Si hay algo que yo le he pedido a Juan, es que este cerca de sus hijos, siempre, siempre se lo he pedido", advirtió. Image zoom Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado | Credit: Mezcalent; Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a cómo maneja ante Luciano y Carlo la situación legal de Collado, Leticia Calderón advierte que "son cosas que no puedo contestar, contesto lo que está en mis manos". "No los puedo blindar completamente porque todo es muy público. Ya no hay manera de ya no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo, si ellos tienen alguna duda lo platicamos", comentó. "No juzgamos, no culpamos, no opinamos. Ante la situación nosotros no sabemos absolutamente nada. Siempre les he dicho 'con los tuyos tienes que estar, con o sin razón'. Además es tu padre y lo respetas, y si el día de mañana tienes alguna pregunta, se la harás a él".

