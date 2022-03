Lety Calderón revela quien mantiene a sus hijos ahora que el padre está en prisión Cuando Juan Collado, padre de los hijos de Lety Calderón, fue arrestado y llevado a prisión se mencionó que sus cuentas habían sido congeladas. Ahora, la actriz cuenta toda la verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de julio de 2019, Juan Collado fue detenido y llevado a prisión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por el tipo de cargos en su contra, sus cuentas fueron congeladas, según informó en aquel momento su esposa Yadhira Carrillo. El abogado, quien es padre de los dos hijos de Leticia Calderon, ¿ha cumplido, desde su arresto, con las obligaciones económicas que tenía para con los menores? La actriz revela toda la verdad. "Ahorita todo [los gastos de lo que requieren Luciano y Carlo] lo asumo yo y así debe de ser", reveló Calderón a los medios de comunicación. Respecto a la falta de cumplimiento en el pago de impuestos por parte de algunos personajes públicos, la intérprete de Carmina Ríos de Montero en la telenovela Soltero con hijas fue enfática al advertir que "todos debemos pagar impuestos de una u otra manera". Y dejó claro que no es su caso."Trato de ser siempre bien organizada y cumplir como ciudadana todos los requisitos, y todo lo que debes hacer, como buen ciudadano, obviamente", aclaró. Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado | Credit: Mezcalent; Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leticia Calderón dejó claro que desconoce la polémica ocasionada por la supuesta carta que Juan Collado escribió acusando a Angélica Rivera, exprimera dama de México, de abuso de poder; así como, la negación de su expareja sobre la autoría de dicho escrito. Prefiere concentrar las energías en el cuidado de sus hijos y sus actividades profesionales. "No tengo la menor idea, te mentiría. La verdad es que acabamos de llegar de viaje y no tuvimos contacto con ninguna noticia. No sé", concluyó.

