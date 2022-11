Lety Calderón preocupada por salud de su hijo Luciano al ver a su padre en la cárcel: "Se puede convulsionar" La posibilidad de que los hijos de Leticia Calderón vean a su padre Juan Collado, dependerá de que se quite la restricción para que la actriz pueda acompañarlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En julio de 2019, se llevó a cabo la reclusión carcelaria de Juan Collado, a quien acusaron de los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, Luciano y Carlo, los hijos que tuvo con Leticia Calderón, no han podido reunirse con él. Ahora, la actriz explica que existe una restricción para que ella pueda ir a prisión acompañando a sus hijos; lo cual, le preocupa porque su primogénito tiene síndrome de down y sufre algunas condiciones de salud que pueden resultar perjudiciales para el joven. "Luciano como ven es un niño muy especial, tengo que tener mucha vigilancia porque o se me puede desmayar, convulsionar, emocionalmente es muy sensible", explicó Calderón al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Es incómodo para él, no sé cómo vaya a reaccionar y por eso mismo tengo que ir yo". De hecho, la preocupación por la seguridad de sus hijos es tal, que ha la protagonista de la telenovela Esmeralda ha decidido dejar en orden todos sus asuntos legales; incluyendo, los correspondiente a su herencia y el cuidado de Luciano. Luciano Collado, Leticia Calderon, Carlo Collado Luciano Collado, Leticia Calderon, Carlo Collado | Credit: Jorge Gonzalez/Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tuve dos eventos importantes. En la madrugada me estaba ahogando y yo pensé: 'O me muero que no puedo respirar o de un infarto' porque no podía respirar, me espanté horrible", confesó. "Corrí a firmar mi testamento, a hablar con mis hijos porque fue tan fuerte y dije: '¿Qué tal si realmente me hubiera muerto?'". Ahora, Leticia Calderón queda a la espera de que le autoricen acompañar a sus hijos a visitar a su padre a la cárcel.

