Lety Calderón tiene problemas con los pasaportes de sus hijos ¿es por culpa del padre que está en prisión? Desde hace varios meses, Leticia Calderón está tratando de renovar los pasaportes de sus hijos; sin embargo, un proceso que suele ser sencillo se ha retrasado demasiado. La actriz explica su viacrucis. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Lety Calderón ha estado realizando el proceso de renovación de los pasaportes de sus hijos Luciano y Carlo, quienes son menores de edad. Sin embargo, este proceso, que suele ser sencillo y lo ha llevado a cabo en otras ocasiones con un poder notarial ante la ausencia de Juan Collado, el padre de los chicos, en esta ocasión se ha complicado mucho. De acuerdo con la actriz podría ser porque el abogado está en prisión. "Me hablaron de las oficinas generales de la Cancillería, tres de señoritas muy, muy, muy amables, para decirme que sí, pero no [le darán los pasaportes]. Que por el momento no se lo van a dar porque hacen falta cosas en el poder notarial", explicó Calderón al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Francamente creo que sí [se los están negando por la situación judicial de Collado]. Cosa que me parece injusta, porque la persona en cuestión está pagando [una condena]. El que esté detenido no quiere decir que no siga siendo el padre de mis hijos". La protagonista de la telenovela Esmeralda asegura que este proceso de renovación de pasaportes lo ha realizado con anterioridad sin mayor problema, de ahí su extrañeza ante esta negativa para otorgárselos. "No es la primera vez que tramito los pasaportes de mis hijos, es una renovación", aclaró. Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado Leticia Calderón, sus hijos y Juan Collado | Credit: Mezcalent; Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para sacar el pasaporte es obligatorio que vayan los dos [padres]; en caso de que no pueda ir uno de los dos se requiere una carta poder o un permiso notarial, como lo quieran llamar, con ciertas especificaciones que hemos cumplido al pie de la letra con cada una de ellas y ahora nos salen qué [falta] la coma, que etc.", explicó. "Tampoco es la primera vez que lo hago con carta poder". La importancia de recibir este documento es porque el primogénito de Leticia Calderón, Luciano, quien sufre síndrome de Dawn, requiere revisiones y tratamientos que se practica en Estados Unidos; por lo tanto, ante la falta de este fundamental documento de identidad, no ha podido viajar. "No es nada más una cuestión de llevarlos a vacunar [contra COVID-19] o llevarlos a pasear, es una cuestión médica. Allá hay especialistas de síndrome de Dawn en ciertas áreas y lo llevo con un neurólogo, y ahorita no lo he podido llevar", advirtió. "Curiosamente, el más maduro y más tranquilo es Luciano, me dice 'tranquila mamá, no pasa nada; ya nos lo darán'".

