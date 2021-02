Close

Así celebró Lety Calderón el cumpleaños de su hijo Luciano, el hijo de Leticia Calderón, quien tiene síndrome de Down, cumple 17 años. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 18 de febrero, Luciano, el primogénito de Lety Calderón cumple 17 años. La actriz aprovechó esta ocasión especial para darle un emotivo mensaje de felicitación, donde, además, expresó lo importante que su hijo es para ella. Acompañó el texto con una imagen donde aparece muy sonriente con el chico. "Hace 17 años llegó este ser de luz y amor a mi vida, dándome una razón para vivir y ser mejor cada día. Te amo Luciano", mencionó Calderón en sus cuentas de Twitter e Instagram. "Feliz cumpleaños". El jovencito, quien tiene síndrome de Down, le ha confesado a su madre su interés de convertirse en influencer; además, quiere vivir solo y crear ingresos propios. Por ello, la intérprete de Victoria Robles Cantú en la telenovela Imperio de mentiras ha aprovechado en encierro obligado de la pandemia para enseñarle todo lo necesario y que pueda desarrollarse de manera independiente; sobre todo, considerando que el próximo año se convertirá en mayor de edad en México, donde reside. Image zoom Credit: Instagram Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, los videos de sus diversos aprendizajes se han convertido en la delicia de los seguidores de su madre, quienes lo motivan a seguir desarrollando las actividades que le van enseñando. Como era de esperar con este popular chico, las felicitaciones por su cumpleaños estuvieron a la orden del día por parte de los cibernautas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de dejarles cariñosos mensajes. "Hermoso", "inteligente", "ángel de luz", "guapo", "simpático", "bello" y "muchacho muy noble", fueron algunos de los halagos que Luciano recibió. Incluso, hubo quienes le pidieron una transmisión en vivo. Quizá después, Leticia Calderón muestre públicamente cómo celebró este nuevo aniversario de su hijo mayor.

