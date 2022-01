Lety Calderón está orgullosa que su hijo Luciano ahora estudie en la universidad Luciano, el primogénito de Leticia Calderón, tiene síndrome de Down; eso no ha impedido que el joven se desarrolle profesionalmente; lo cual, ha ocasiona las lágrimas de orgullo de su madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El primogénito de Leticia Calderón, Luciano, tiene síndrome de Down; sin embargo, eso no ha sido impedimento para que la actriz lo apoyara para desarrollarse de manera más normal posible; incluso, le ha enseñado tareas del hogar cotidianas para que, en un futuro, pueda vivir de manera independiente. Ahora, la protagonista de la telenovela Esmeralda no puede ocultar su orgullo ante el ingreso de su hijo a la universidad. "[Estudia] gastronomía y nutrición", reveló Calderón al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Ya [está en la escuela]. Lo hubieran visto vestido de chef. No le tomé fotos, en ese momento, porque estábamos nerviosos, íbamos muy temprano. Se me pasó, estaba lloré y lloré; medio ridícula yo. [Luciano] me dice 'no te preocupes. Mi abuelo va a estar conmigo'; porque mi papá dio clases en esa universidad". De acuerdo con la famosa, analizó que era lo más adecuado para el desarrollo profesional y personal de su hijo. "Le gusta cocinar. Lo qué pasa es que le gusta hacer de todo porque como tiene la idea de que quiere vivir solo, todos los días me dice que le enseñe algo, a doblar la ropa, a tender la cama, a lavar los baños, usar la lavadora", explicó. Leticia Calderón y su hijo Luciano Credit: Twitter Leticia Calderón/ @letyca79 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces pensamos, la directora [de la universidad] y yo que medicina si está padre, si me gustaría, pero es una carrera que, en ciertos, momentos, es bien complicada, es muy difícil. Ya le di un curso de primeros auxilios. A lo mejor, el día de mañana, si Dios quiere, pueda estudiar enfermería; algo más lógico", agregó. "No es que dude de la capacidad de mi hijo, pero también hay que tener un cierto rango de credibilidad y realidad. Y gastronomía me pareció que es útil para él". Lety Calderón también reveló que, en algún momento, le permitirá a Luciano ser completamente independiente. "El día de mañana, por lo menos quiero intentarlo, quiero intentar dejarle las alas y ver si puede volar solo. Por eso ya compré un departamento y estamos tratando de que cumpla con las normas de vivencia, para que no atenté contra su vida, que se corte o algo. Sino que trate de ser lo más autónomo posible, para que pueda vivir solo", concluyó.

