Lety Calderón está hospitalizada ¿qué le pasó? Una imagen fue la que dio a conocer que Leticia Calderón está recluida en un sanatorio de la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado martes 5 de octubre, Leticia Calderón dio a conocer que se encontraba hospitalizada. Lo hizo mediante una imagen que muestra su brazo extendido y con una sonda para pasar el suero; también se deja ver que porta una bata de paciente y, además, se puede apreciar que está en la cama de un nocosomio. "Todo bien. Gracias a Dios", fue el mensaje que utilizó para acompañar la instantánea que dio a conocer en una historia de su cuenta de Instagram y que ahora ya no está disponible. La actriz no ha dado más detalles de su afección. Sin embargo, integrantes del programa mexicano de televisión De primera mano, se pusieron en contacto con ella y, si bien, no pudo responder mencionó que "se trata de una cirugía programada, nos dijo", mencionó una de la conductoras y "que se encuentra bien tratada y está bien". La protagonista de la telenovela Valeria y Maximiliano no dio mayores detalles del proceso quirúrgico al que se sometería o ya se le fue practicado. Leticia Calderón Leticia Calderón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron a esta publicación son preocupación o enviándole buenos deseos a la intérprete de Victoria Robles de Cantú en el melodrama Imperio de mentiras. "Lety abrazos. Dios te bendiga"; "Güera preciosa, tú eres muy fuerte y saldrás de ésta"; "Recupérate muy pronto que tus pequeños te necesitan", y "Ojalá que no haya sido nada de gravedad, querida Lety", fueron algunos de los comentarios. Lety Calderón Mientras tanto, Lety Calderón continúa en un hospital de la Ciudad de México y se espera que cuando sea dada de alta dé mayores detalles al respecto.

