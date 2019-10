Esta es la actriz que se tomó una foto frente a la corona de flores en el funeral de José José y ha causado gran revuelo La actriz mexicana Leticia Calderón levantó un agitado debate en redes sociales por esta polémica imagen que se tomó en el funeral del artista en México. ¿Era el lugar y el momento apropiados? By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cuando casi cumple una semana de su despedida, el cantante José José sigue generando noticias. En esta ocasión no tiene nada que ver con sus hijos ni con sus parejas, sino con una reconocida actriz. Muchos fueron los famosos que quisieron darle el último adiós al cantante a su llegada a México, entre ellos Leticia Calderón. Lo que ella no se imaginaba es que una inofensiva foto iba a provocar todo un revuelo en las redes sociales, que cuestionaron la fotografía. En la imagen la artista posa junto a la espectacular corona de flores de la Asociación Nacional de Intérpretes que había recibido el intérprete para acompañar al féretro en su funeral. La instantánea, donde luce una media sonrisa y una espectacular pamela, que también fue calificada de inapropiada para el lugar y la ocasión, ha llegado a las redes y ha provocado todo tipo de reacciones. Para algunos el momento es tan tétrico que incluso entre bromas comentaron que Leticia hubiera sido la candidata perfecta para el personaje de Catalina Creel, actualmente interpretado por Paz Vega, en Cuna de Lobos. “Extraño tomarse una foto ahí”, “Me parece de mal gusto esta foto”, escribieron algunos usuarios de Instagram. mientras tanto, Leticia, ajena a las polémicas vive centrada en sus hijos, Carlo y Luciano. Cómo puede descansar uno con estos monstruos en mi cama???😍 pic.twitter.com/NKiedMkvtg — Leticia Calderon (@letyca79) July 9, 2019 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin quererlo, la inolvidable Esmeralda también ha estado en el ojo del huracán últimamente por sus declaraciones sobre su expareja, Juan Collado. Primero aseguró que sus hijos no irán a visitar a su padre a la cárcel e incluso expresó no estar preocupada por el patrimonio perdido del abogado. “Jamás estuve con él por dinero”, dijo tajante frente a las cámaras durante su asitencia al musical Chicago. Sin pelos en la lengua, Leticia volvió a dejar claro que sus hijos son su máxima prioridad en esta vida. “Mis hijos son mi fuerza”, concluyó la actriz de 51 años. Advertisement EDIT POST

