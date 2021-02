Close

La actriz Leticia Huijara llora la muerte de un ser querido: "El tiempo se detuvo" La protagonista de Como tú no hay 2 compartió un desolador mensaje en el que comunicó la partida de la mujer más importante de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de los tiempos convulsos que corren, Leticia Huijara no ha parado de hacer cosas. Desde cosechar jitomates, hasta a aprender a montar en bici. Pero su alegría y motivación se ha visto interrumpida por la peor de las noticias: el fallecimiento de su madre. La intérprete de títulos Como tú no hay 2, Despertar contigo y Oscuro deseo, junto a Maite Perroni, hacía pública la triste noticia de la pérdida de su progenitora en su perfil de Twitter. Un mensaje corto pero que transmite el gran dolor que deja esta marcha. "Tenía un montón de cosas que hacer pero murió mi madre. Y el tiempo se detuvo", escribió apenada. Aunque de momento no ha detallado la causa del fallecimiento, la actriz de 53 años ha recibido una larga lista de mensajes por parte de compañeros y fans mandándole todo su apoyo y cariño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leticia cerraba un 2020 en el que fue víctima del coronavirus, al que ganó la batalla a pesar de sufrir todos y cada uno de sus síntomas, desde fiebre y dolor de cabeza, hasta serios problemas respiratorios. Libró la COVID-19 y eso la convirtió en una mujer más fuerte, llena de cosas por hacer. Pero con la llegada del nuevo año su ilusión se ve golpeada por esta dolorosa pérdida, uno de los reveses más duro de su vida. Mucha fuerza para ti y los tuyos, Leticia. Que En Paz Descanse tu mamá.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La actriz Leticia Huijara llora la muerte de un ser querido: "El tiempo se detuvo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.