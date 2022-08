Leticia Calderón y Yadhira Carrillo coincidieron este lunes en un evento en México Ambas fueron invitadas al homenaje que se le realizó a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes. "Adentro está Lety Calderón, ¿la saludarás?", le preguntó un reportero a la retirada actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Leticia Calderón y su hijo; Yadhira Carrillo Leticia Calderón y su hijo; Yadhira Carrillo | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images (x2) La primera actriz mexicana Silvia Pinal fue homenajeada este lunes en el Palacio de Bellas Artes, en México. Hasta allí se desplazaron numerosas figuras del medio artístico para celebrar y aplaudir su destacada trayectoria, que incluye decenas de películas, telenovelas y obras de teatro con las que ha dejado una huella imborrable en el público. Una de las primeras en desfilar por la alfombra roja y atender a los medios de comunicación que cubrían el evento fue Leticia Calderón, quien llegó acompañada por su hijo menor, Carlo. "Muy feliz de que me hayan tomado en cuenta para pararme a aplaudirle a doña Silvia Pinal", expresó la actriz de exitosas telenovelas como Esmeralda y En nombre del amor. Leticia Calderón Leticia Calderón y su hijo en el homenaje a Silvia Pinal | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Minutos después, ya cuando Leticia había tomado asiento en el lugar del homenaje, apareció Yadhira Carrillo, quien también se paró para atender a los medios de comunicación. "Se lo merece [el homenaje]. Creo que no hay una sola persona que no queremos abrazarla, aplaudirla y decirle felicidades, y estamos aquí para ello", dijo la retirada actriz mexicana. Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo en el homenaje a Silvia Pinal | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Como no podía ser de otra forma sabiendo que ambas estaban en el mismo evento, los reporteros no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre Leticia Calderón. "Adentro está Lety Calderón, ¿la saludarás?", le preguntaron teniendo en cuenta que la relación entre la expareja sentimental de su esposo Juan Collado y ella no ha sido nunca la mejor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero claro, nos abrazamos, nos saludamos desde siempre, solo que la prensa contrapone", respondió la inolvidable protagonista de exitosos melodramas como La otra y Amarte es mi pecado. "En eventos familiares como desgraciadamente cuando falleció la abuelita, funerales, reuniones o bodas siempre nos vemos y nos abrazamos. Y siempre le he dicho cómo admiro esa mamá que es, esos niños cómo los queremos. Siempre le he hecho saber que mi casa es su casa, que estamos para ayudarla en lo que ella necesite, desde siempre. Pero la prensa tiene que hablar".

