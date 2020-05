Leticia Calderón venderá su departamento debido a la crisis del coronavirus La actriz mexicana se ha visto en la necesidad de poner a la venta este bien tan preciado que tiene en Acapulco, México, ante la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La crisis económica que está generando la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en el mundo entero está orillando a muchos famosos a deshacerse de valiosas propiedades. Este es el caso, por ejemplo, de Leticia Calderón, la inolvidable protagonista de Esmeralda. La actriz mexicana confesó en una reciente entrevista para el programa de televisión Ventaneando que se ha visto en la necesidad de poner a la venta un departamento que tiene en el estado mexicano de Guerrero, concretamente en la ciudad turística de Acapulco. "Tengo un departamento en Acapulco que desgraciadamente no puedo ir muy seguido, que lo he disfrutado enormemente, pero bueno se vale decirlo, lo vendo más por necesidad que por gusto", reconoció la villana de exitosos melodramas como En nombre del amor y Amor bravío. "Es un departamento que mis hijos y yo hemos disfrutado", agregó. La vivienda, que según comentó la actriz no es de las más caras de Acapulco, se encuentra ubicada en un segundo piso a pocos metros del mar y dispone de piscina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo antes de que la pandemia estallara, Calderón se encontraba grabando en los foros de Televisa San Ángel la nueva telenovela de la productora Giselle González, Imperio de mentiras, historia que protagonizan Angelique Boyer y Andrés Palacios. Image zoom Leticia Calderón Medios y Media/Getty Images El melodrama, que se iba a estrenar en mayo, tuvo que suspender sus grabaciones a finales de marzo, como todos los proyectos de ficción que tenía en marcha la empresa mexicana. Aunque todo apunta a que en junio se retomarán las grabaciones, lo cierto es que todo dependerá de cómo evolucione en las próximas semanas la pandemia.

Close Share options

Close View image Leticia Calderón venderá su departamento debido a la crisis del coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.