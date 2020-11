A pesar de que ya han transcurrido más de diez años desde que se separó del padre de sus hijos, Juan Collado, a Leticia Calderón aún le sigue doliendo la forma en la que el abogado terminó el feliz 'matrimonio' en el que creía vivir la actriz mexicana.

Así lo reconoció la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela Esmeralda en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde como pocas veces sucede habló abiertamente y sin tapujos sobre este doloroso episodio de su vida.

"Lo único que a mí me duele, y nunca se lo reclamé, es por qué no te despediste, por qué no dijiste adiós. Es lo único que me duele y me seguirá doliendo por siempre", se sinceró Calderón, quien interpreta a Victoria Robles en el melodrama Imperio de mentiras (Univision).

Image zoom Leticia Calderón, Juan Collado y Yadhira Carrillo | Credit: Mezcalent (x2)

"No pasa nada. Las relaciones se terminan, el amor se termina… Pero se finiquitan las cosas. Ese es mi dolor con él. Yo no hubiera tenido ningún problema si me dice: 'Oye ya no te quiero, o si te quiero pero me encanta la parranda o me gusta alguien más'", aseveró.

Y es que, según contó la que fuera villana de la telenovela En nombre del amor, Collado se fue en su día de su vida de la noche a la mañana sin decir ni siquiera adiós.

"Se fue como las chachas, sin decir adiós ni nada", aseguró.

Aunque tras lo sucedido no tardó en enterarse de que Juan estaba saliendo con Yadhira Carrillo, la actriz admitió que vivió varias infidelidades durante el tiempo que estuvo con el abogado, mismas de las que no llegó a enterarse hasta que no terminó la relación.

"Yo vivía como Victoria en un Imperio de mentiras donde la última en enterarse de todos sus engaños fui yo, porque sí, efectivamente había varias", reveló.