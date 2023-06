¡Leticia Calderón comparte su reacción al ver a su hijo Luciano en una escena de El amor invencible! Desde la sala de su casa, la actriz publicó el momento exacto en que el joven salió en la telenovela de Juan Osorio. ¡Pura alegría, orgullo y emoción! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un sueño hecho realidad y un talento con mucho futuro. Con todo el orgullo de mamá, Leticia Calderón compartía un momento cumbre en su vida y en la de su hijo Luciano. Después de confirmar la participación estelar de Luciano en la telenovela El amor invencible, dicho capítulo acaba de ser emitido. La artista, acompañada del recién estrenado actor, publicó en sus redes sociales el momento exacto en que el joven hizo su debut. Los gritos de alegría y felicidad son los protagonistas de este video en el que, además, se puede ver la escena en la que Luciano lo da todo. Lety Calderón Lety Calderón orgullosa del trabajo de Luciano en El amor invencible | Credit: IG/Lety Calderón Su papel en la novela es el de un joven policía que, junto al resto de su patrulla, tiene que apuntar con su arma a la principal sospechosa en ese momento. En este caso, la actriz Angelique Boyer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las caras de Luciano, absolutamente metido en su personaje, y su actuación, le valieron no solo los piropos de su madre, sino también los de otros actores y una larga lista de fans que ya acumula. "Fue ue un gran día para mi hijo. Gracias a todos por hacer de un sueño una realidad. Jamás lo olvidaremos", escribió Lety junto a unas fotografías del joven en Televisa y sus compañeros. También agradeció enormemente a Juan Osorio, productor de la historia, y a todos los artistas que apoyaron a su hijo y le ofrecieron el ánimo y cariño necesarios en este debut. "¿Pero qué es esta belleza?", escribió Marjorie de Sousa. "Bravoooo", expresó Laura Flores. ¿Es este el comienzo de una carrera prometedora? Por ahora, madre e hijo están felices con esta experiencia que siempre guardarán en su corazón. Lo demás, ya se verá.

